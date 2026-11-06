El Niño: Salud capacitó a los equipos del 107 para fortalecer la respuesta ante emergencias hídricas

El Ministerio de Salud de la Provincia realizó una capacitación específica para los equipos del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (107), en el marco de las acciones de preparación ante posibles emergencias vinculadas al fenómeno de El Niño. La actividad tuvo lugar en el auditorio del Cemafe, con participación presencial y virtual de radio operadores, médicos, reguladores, personal de los móviles de enfermería y choferes.

La jornada incluyó una instancia teórica de presentación del Protocolo Provincial Sanitario ante Emergencias Hídricas y ejercicios prácticos para plantear situaciones que podrían presentarse durante una inundación o un anegamiento, analizar posibles dificultades y trabajar sobre los procedimientos para resolverlas. También se abordaron medidas de autocuidado para prevenir enfermedades y proteger a los trabajadores que deban desempeñarse en territorios afectados.

El secretario de Logística Integrada y Articulación de Redes, Jorge Stettler, destacó la importancia de fortalecer la planificación y la coordinación del sistema sanitario frente a estos escenarios. “Estamos trabajando para que la Provincia cuente con una respuesta organizada, con capacidad de anticipación y circuitos de comunicación claros. Para eso, es fundamental conocer los recursos disponibles en cada territorio, monitorear la situación y articular con los equipos de toda la red de salud, de manera que podamos responder oportunamente a las necesidades de cada localidad”, señaló.

En ese sentido, explicó que el trabajo comenzó meses atrás con un relevamiento de los recursos sanitarios existentes y el seguimiento de la situación territorial en el marco del Comité Operativo. La capacitación permitió, además, poner en común las acciones que se vienen desarrollando y revisar los circuitos de comunicación y respuesta ante eventuales demandas.

Una respuesta articulada en todo el territorio

El director provincial de Cuidados Críticos, Esteban Ledesma, explicó que esta instancia específica para el 107 se inscribe en una estrategia provincial más amplia. “El Ministerio de Salud viene trabajando en la implementación del componente sanitario del protocolo provincial que delineó el gobernador Maximiliano Pullaro. En ese marco, la ministra Silvia Ciancio nos pide ordenar y unificar los procedimientos para que todos los equipos puedan actuar con rapidez y criterios compartidos ante una emergencia”, indicó.

La capacitación sobre el protocolo sanitario ya se desarrolló en las seis regiones de salud y alcanzó a más de 480 integrantes de equipos sanitarios y territoriales. Esta nueva instancia estuvo dirigida específicamente al personal del 107, por el papel que desempeña en la organización de las respuestas ante emergencias.

Al respecto, Ledesma remarcó que estos trabajadores conocen las particularidades de cada territorio, las condiciones de accesibilidad, los posibles obstáculos para los traslados y la situación de los efectores de salud. Esa información resulta clave para organizar los recorridos, coordinar los recursos y sostener el funcionamiento de la red sanitaria aun cuando las condiciones climáticas dificulten la circulación.

La formación también contempló la protección de los trabajadores frente a los riesgos propios de las emergencias hídricas. Entre las medidas previstas se encuentran la vacunación previa del personal, la disponibilidad de elementos de protección y la coordinación con Protección Civil y los gobiernos locales para las tareas que requieran intervenciones en zonas afectadas o situaciones de rescate.