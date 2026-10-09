Día Mundial de la Salud Mental: cuándo es, por qué se conmemora y cuál es su importancia

El Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra cada año el 10 de octubre, es una oportunidad global para crear conciencia, mejorar la comprensión y fomentar la acción sobre los problemas de salud mental en todo el mundo.

Según la Organización Mundial de la Salud, este año el lema es: "Escuchemos a las personas con experiencia vivida: voces reales, cambio real". Se entiende por experiencia vivida lo que un individuo ha experimentado en primera persona, especialmente cuando esas vivencias le dan unos conocimientos o una comprensión de la que carecen las personas que solo conocen esas experiencias de oídas o por haber leído al respecto.

Fue el 10 de octubre de 1995 que la Federación Mundial de Salud Mental junto con la OMS, se unieron para generar conciencia en torno a las afecciones mentales y, a la vez, combatir el estigma y los falsos conceptos que marcan y segregan a quienes atraviesan estas situaciones y también, a las instituciones que los abordan.

¿Cuántas personas viven con un trastorno mental?

Más de mil millones de personas viven con un trastorno mental, según el informe de la OMS World mental health today: latest data, publicado en 2025. Estas condiciones figuran entre las principales causas de discapacidad en el mundo, mientras una parte importante de la población afectada sigue sin recibir una atención adecuada.

Pese a la magnitud de las necesidades, persisten carencias de recursos, profesionales y calidad asistencial. Para reducir esta brecha, la OMS considera prioritario reforzar la prevención, los sistemas públicos y la atención comunitaria.

Este déficit tiene un fuerte impacto social y económico: afecta al bienestar y la participación de las personas y eleva los costes asistenciales y las pérdidas de productividad. Invertir en servicios accesibles, de calidad y respetuosos con los derechos es, por tanto, una necesidad sanitaria y social.

En el ámbito laboral, la OMS estima que cada año se pierden 12.000 millones de jornadas de trabajo por depresión y ansiedad, con un coste aproximado de un billón de dólares en productividad. Prevenir los riesgos psicosociales, formar a quienes gestionan equipos y facilitar apoyos adecuados beneficia a las personas y a las organizaciones.

Cómo afectan el estigma y la discriminación a la salud mental

El estigma social y la discriminación pueden retrasar la petición de ayuda, favorecer la ocultación de los síntomas y dificultar el acceso al tratamiento. Sus efectos alcanzan también a las relaciones personales, la participación social y las oportunidades laborales.

El temor al juicio, las etiquetas o la incomprensión lleva a algunas personas a guardar silencio cuando necesitan apoyo. Esto puede generar aislamiento y debilitar las redes familiares, sociales y comunitarias, esenciales durante la recuperación.

En el trabajo, la discriminación puede limitar la contratación, la continuidad en el puesto y el desarrollo profesional. También dificulta que se soliciten ajustes razonables capaces de facilitar el desempeño, la permanencia o la reincorporación laboral.

Las representaciones negativas o estereotipadas en los medios y la cultura popular refuerzan ideas erróneas sobre las personas con problemas de salud mental. Frente a ello, una información rigurosa y respetuosa contribuye a normalizar la conversación y a reducir prejuicios.

La educación, la sensibilización y una comunicación basada en la empatía son claves para reducir el estigma. Hablar de salud mental con rigor, respetar la diversidad de experiencias y facilitar el acceso a apoyos contribuye a construir entornos más inclusivos.

Qué riesgos afectan a la salud mental en el trabajo y cómo prevenirlos

El trabajo digno puede proteger la salud mental al aportar estabilidad, propósito, relaciones positivas e inclusión. Sin embargo, los entornos laborales deficientes –marcados por cargas excesivas, escaso control, inseguridad, discriminación, acoso o falta de apoyo– pueden convertirse en factores de riesgo.

El 16% de las personas en edad de trabajar vivía con un trastorno mental en 2023, según la actualización publicada por la OMS en septiembre de 2026. El organismo subraya que todas las personas tienen derecho a un entorno laboral seguro y saludable.

Los riesgos psicosociales pueden estar relacionados con la carga y el ritmo de trabajo, los horarios, la organización, las condiciones físicas o las oportunidades de desarrollo. También influyen la falta de claridad en las funciones, el escaso apoyo, las dificultades para conciliar y las culturas que toleran comportamientos negativos.

La depresión y la ansiedad tienen un efecto especialmente relevante: además del impacto sobre la vida de quienes las padecen, ocasionan la pérdida anual de 12.000 millones de jornadas laborales en todo el mundo, de acuerdo con la OMS.

El burnout está reconocido por la OMS como un fenómeno ocupacional asociado al estrés crónico en el trabajo que no se ha gestionado adecuadamente. Se caracteriza por agotamiento, distanciamiento mental o sentimientos negativos hacia el empleo y una menor eficacia profesional; no se clasifica como una enfermedad.

Las organizaciones pueden prevenir estos riesgos con medidas que mejoren las condiciones de trabajo, formación en salud mental para responsables de equipo y acciones de sensibilización dirigidas a las plantillas. Los ajustes razonables también pueden favorecer la continuidad y la reincorporación laboral.

Avanzar exige escuchar a las personas trabajadoras, evaluar los riesgos psicosociales y convertir sus aportaciones en medidas concretas. Este enfoque conecta de forma directa con el lema de 2026: las experiencias reales deben orientar cambios reales en la cultura, la prevención y los apoyos.

¿Por qué la salud mental es una prioridad de salud pública?

La salud mental es una prioridad porque condiciona el bienestar, la autonomía y la participación social de personas de todas las edades. Los trastornos mentales figuran entre las principales causas de discapacidad y repercuten también en las familias, las comunidades, los sistemas sanitarios y la economía.

El suicidio sigue siendo una grave preocupación de salud pública. Las estimaciones mundiales más recientes de la OMS indican que unas 727.000 personas murieron por suicidio en 2021 y que fue la tercera causa de muerte entre las personas de 15 a 29 años.

A pesar de los avances en sensibilización, la respuesta sigue siendo insuficiente. La OMS identifica grandes brechas en financiación, disponibilidad de profesionales, calidad de la atención y protección de derechos. Reducirlas exige servicios accesibles y basados en la comunidad, así como una participación significativa de las personas con experiencia vivida.

La salud mental está condicionada por factores biológicos, psicológicos, sociales y ambientales. Por ello, las respuestas deben adaptarse a las distintas etapas de la vida y prestar especial atención a quienes afrontan mayores barreras, incluidos niños, adolescentes y personas en situaciones de exclusión o vulnerabilidad.

Cómo cuidar la salud mental en la vida cotidiana

Cuidar la salud mental forma parte del bienestar general. Mantener hábitos saludables, contar con apoyos y pedir ayuda profesional cuando sea necesario son algunas pautas que pueden contribuir a ese cuidado:

1- Practica el autocuidado: Reserva tiempo para actividades que te ayuden a descansar y desconectar, como leer, caminar, hacer ejercicio o dedicarte a una afición. Procura mantener, además, una alimentación equilibrada y horarios regulares de sueño.

2- Cultiva relaciones significativas: Cuida los vínculos con familiares, amistades y otras personas de confianza. Compartir tiempo, conversar y pedir apoyo cuando lo necesites puede contribuir al bienestar emocional.

3- Exprésate abiertamente: Hablar de lo que sientes o te preocupa con alguien de confianza puede aliviar la carga emocional y ayudarte a buscar soluciones o apoyo.

4- Establece límites: Aprende a decir «no» cuando sea necesario y protege tus tiempos de descanso. Unos límites claros ayudan a prevenir la sobrecarga.

5- Practica la gratitud: Reconocer los aspectos positivos del día a día puede ayudar a poner las dificultades en perspectiva, sin restar importancia a lo que preocupa o causa malestar.

6- Busca ayuda profesional: Si el malestar persiste, se intensifica o interfiere en tu vida cotidiana, consulta a un profesional de la salud mental. Pedir ayuda a tiempo es una forma de cuidado.