El senador Michlig entregó a la municipalidad de San Cristóbal un aporte provincial de $318 millones

El aporte corresponde al Programa de Obras Menores y será destinado a la adquisición de una motoniveladora y una minicargadora Bobcat.
Actualidad15 de octubre de 2026El DepartamentalEl Departamental

El senador Felipe Michlig, acompañado por el diputado Marcelo González, encabezó en la Casa de la Cultura de San Cristóbal la entrega de un aporte de $318.500.227,50 correspondiente al programa Obras Menores, destinado a la Municipalidad de San Cristóbal para la adquisición de una motoniveladora y una minicargadora Bobcat.

El aporte fue recibido por el intendente Marcelo Andreychuk, quien estuvo acompañado por la secretaria de Hacienda Luciana Morel, demás integrantes de su gabinete, concejales e integrantes del equipo de trabajo del Senador Departamental.

Fortalecer la prestación de servicios

Michlig destacó que “la incorporación de estas maquinarias permitirá fortalecer la prestación de servicios tanto en la ciudad como en la zona rural, y remarcó la importancia de continuar trabajando de manera conjunta para generar respuestas concretas para los vecinos.

“Son herramientas muy necesarias para cualquier municipio y, en el caso de San Cristóbal, van a significar un antes y un después en la prestación de los servicios, tanto en la zona urbana como rural”, señaló el senador.

Asimismo, confirmó que ya fue aprobado un segundo proyecto de Obras Menores presentado por el municipio, destinado a obras de pavimentación, y ratificó la continuidad de las gestiones para concretar nuevas obras de infraestructura en la ciudad.

Acompañamiento Provincial

El diputado Marcelo González destacó, por su parte, que la incorporación de maquinaria nueva permitirá mejorar la prestación de servicios y valoró el acompañamiento del Gobierno provincial a las distintas localidades del departamento, como en este caso a San Cristóbal con este desembolso de más de 300 millones de pesos”.

Por su parte, el intendente Marcelo Andreychuk agradeció el acompañamiento para concretar el aporte, las gestiones de los legisladores presentes y destacó “la importancia de sumar maquinaria nueva al parque automotor municipal”.

Andreychuk señaló que “el municipio avanzará rápidamente con el proceso de licitación” y remarcó que “las nuevas herramientas permitirán mejorar la atención y los servicios para todos los vecinos de San Cristóbal”.

Más de $1.974 millones en FANI para el departamento

Durante las actividades en la ciudad de San Cristóbal, Michlig y González junto al delegado regional de Educación de la Región IX, Maximiliano Rodríguez visitaron la Escuela N° 410 “Carlos Pellegrini”, donde hicieron entrega, en representación del gobernador Pullaro y del ministro de Educación José Goity, de un aporte del Programa de Asistencia a Necesidades inmediatas (FANI) de $8.740.000.

Los recursos serán destinados a la impermeabilización exterior e interior, colocación de membrana, reparación de la instalación eléctrica y recambio de mosaicos del sector norte del comedor escolar.

El aporte fue recibido por la directora Florencia Sánchez, quien agradeció la respuesta a una necesidad prioritaria de la institución y destacó la importancia de mejorar las condiciones del comedor, utilizado tanto para las comidas como para actos y actividades escolares.

Durante la visita también se realizó la entrega de pelotas de fútbol y vóley para la comunidad educativa.

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