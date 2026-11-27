La Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, aprobó por unanimidad un proyecto de Ley de autoría del Senador Felipe Michlig para la creación del Programa Provincial «Un Aula para el Brigadier», destinado a promover, incentivar y acompañar la imposición del nombre "Brigadier General Estanislao López".

La iniciativa que lleva la firma de todos los senadores presentes -en lo que fue la última sesión del corriente período ordinario- propone que “al menos un aula de cada establecimiento educativo de nivel primario y secundario, tanto de gestión oficial como de gestión privada, dependientes del Ministerio de Educación de la Provincia, lleven el nombre del Brigadier López”.

Fortalecer la identidad histórica santafesina

El autor del Proyecto Felipe Michlig explicó que “la finalidad principal es fortalecer la identidad histórica santafesina, difundir el legado institucional y federalista del Brigadier General Estanislao López y promover en la comunidad educativa el conocimiento y la valoración de su figura como HÉROE NACIONAL y PATRIARCA DE LA FEDERACIÓN –declarado recientemente por Ley Nacional N° 27.827– artífice de la autonomía y la organización institucional de Santa Fe y de la República Argentina.

“Con justicia la historiografía nacional lo ha consagrado como el ‘Patriarca de la Federación’, título que sintetiza su incansable defensa de las autonomías provinciales frente a los intentos centralistas que amenazaban con desintegrar la naciente nación tras la Revolución de Mayo” reseñó Michlig.

Autoridad de Aplicación y Registro de Aulas

En el desarrollo de su articulado el proyecto indica que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe,…que deberá: a) Invitar y asesorar a los equipos directivos, cooperadoras escolares, centros de estudiantes y comunidades educativas. b) Facilitar, en coordinación con el Ministerio de Cultura de la Provincia, material bibliográfico, audiovisual y pedagógico sobre la vida, obra, pensamiento federal y legado constitucional del Brigadier General Estanislao López, incluyendo el Estatuto Provisorio de 1819. c) Proveer, a solicitud de los establecimientos adheridos, una placa identificatoria o señalética institucional uniforme para ser colocada en el aula designada, con el financiamiento previsto en la presente norma. d) Fomentar que el acto formal de imposición de nombre se realice en el marco de fechas significativas vinculadas a su figura -tales como el 15 de junio (fallecimiento), el 22 de noviembre (nacimiento) o el 26 de agosto (sanción del Estatuto Provisorio de 1819), integrando la actividad a los proyectos.

Finalmente se establece que la autoridad de aplicación creará el Registro Provincial de Aulas «Brigadier General Estanislao López», donde se asentarán los establecimientos educativos que adhieran al programa, otorgándole a cada institución un diploma de reconocimiento histórico y educativo.

Fundador de la institucionalidad

Más allá de su destacada trayectoria militar en defensa de la soberanía territorial y de las fronteras provinciales, el legado más trascendente del Brigadier López reside en su visión como estadista y fundador de la institucionalidad en Santa Fe y en la República Argentina. Bajo su gobierno se sancionó, el 26 de agosto de 1819, el Estatuto Provisorio de Santa Fe, reconocido unánimemente por los historiadores y constitucionalistas como la primera Constitución provincial argentina y un antecedente directo de nuestra Carta Magna Nacional de 1853.

Dicho cuerpo normativo consagró tempranamente la división de poderes, el sistema representativo y republicano, la soberanía popular y las garantías individuales en un contexto histórico signado por la anarquía y la guerra civil.

Asimismo, su protagonismo en la firma de los pactos preexistentes -como el Tratado del Pilar (1820), el Tratado de Benegas (1820), el Tratado del Cuadrilátero (1822) y el Pacto Federal de 1831- demuestra que su vocación autonomista jamás fue separatista, sino profundamente nacional y organizadora: López concibió siempre a Santa Fe como parte indivisible de una Nación organizada bajo la forma federal de gobierno.