El fin de semana largo del 20 hasta este lunes 23 de noviembre dejó en Santa Fe un movimiento económico derivado de la actividad turística de $ 19.177 millones, con un gasto diario promedio por turista de $ 108.619. Así lo indica el informe del Observatorio Turístico Provincial, de la Secretaría de Turismo. La agenda provincial reunió más de 45 actividades, entre exposiciones productivas, festivales musicales, fiestas de colectividades, competencias deportivas y celebraciones tradicionales, con una concurrencia acumulada superior a las 240.000 personas.

“Los $ 19.177 millones que se movieron este fin de semana reflejan el valor económico que genera el turismo y el dinamismo que le da a toda la economía santafesina, por eso es uno de los principales ejes de desarrollo que impulsamos con el Gobernador Maximiliano Pullaro. El movimiento estuvo impulsado por las escapadas de cercanía y por una amplia agenda de fiestas populares, acontecimientos deportivos y propuestas culturales en cada rincón de la provincia”, destacó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

Por su parte, la secretaria de Turismo, Marcela Aeberhard, señaló: “Con más de 45 eventos en el Sur, el Centro y el Norte, Santa Fe ofreció una agenda para todos los gustos: música, gastronomía, deporte y tradiciones. Las fiestas populares y los grandes espectáculos convocaron a visitantes de toda la provincia y de provincias vecinas, y eso consolida a Santa Fe como destino de eventos”.

Ocupación y visitantes

De acuerdo con relevamientos propios del Observatorio de la Provincia de Santa Fe, complementados con datos de plataformas de alquiler turístico temporario y de asociaciones del sector hotelero y de cabañas, la ocupación promedio fue cercana al 67 %, mientras que los alquileres turísticos temporarios alcanzaron un 93,63 %.

Durante estos días llegaron a la provincia 37.793 turistas y 75.586 excursionistas (visitantes que no pernoctan), provenientes de distintos puntos de Santa Fe y de jurisdicciones vecinas, lo que suma un total de 113.379 visitantes.

En tanto, los complejos y cabañas ubicados sobre el río Paraná mantuvieron una ocupación del 50 %, pese a la crecida asociada al fenómeno de El Niño.

Región Sur: más de 128.000 asistentes

El Sur encabezó la convocatoria con 28 eventos. En Rosario, más de 15 propuestas reunieron a unas 52.000 personas. Entre ellas se destacaron la inauguración de la avenida Jorge Newbery, los espectáculos de Karina, Cruzando el Charco, Gabriel Rolón y el primer aniversario del Mercado del Río.

El resto del sur provincial sumó 13 eventos con unos 75.000 asistentes. La Expo Rufino, feria artesanal, comercial, de servicios y agroindustrial, se desarrolló del 21 al 23 de noviembre, y Wheelwright celebró la 60ª Fiesta Nacional de la Música. En Villa Constitución, la 1ª Fiesta del Patí Santafesino convocó a más de 15.000 personas, con 52 lanchas y 240 competidores de la provincia y de provincias limítrofes. También se realizaron la Fiesta Nacional del Oro Dulce en Casilda y la feria San Lorenzo Lee.

Región Centro: 85.000 asistentes

La capital provincial concentró diez propuestas y unos 46.000 asistentes. El lunes 23 cerró el fin de semana el Festival Musical Peña Invencible, frente a la Casa de Gobierno, con bandas sinfónicas policiales, ballets tradicionalistas, Son de Río, Itatí Barrionuevo, la Delegación Santafesina Cosquín 2026, Juan Carlos Baglietto y el espectáculo Agitando Pañuelos, con Lito Vitale y Patricia Sosa. La agenda incluyó además el show de Luciano Pereyra, el partido entre Colón y Morón por el Reducido de la Primera Nacional y la celebración por el 240º aniversario del nacimiento del Brigadier López.

En los departamentos Castellanos, San Jerónimo y Las Colonias, siete eventos reunieron a 40.000 personas. En Rafaela se disputó el Premio Coronación del Turismo Pista y el Turismo Carretera 2000, con cuatro campeonatos en definición, mientras que Lehmann vivió la 13.ª Fiesta Provincial de las Culturas y Colectividades, el evento más convocante de la región.

Región Norte: más de 25.000 asistentes

En los departamentos San Cristóbal, San Justo, Vera y General Obligado, seis eventos movilizaron a más de 25.000 personas. La 11ª Fiesta de la Confraternidad Departamental, en Ambrosetti, reunió a más de 10.000 asistentes, y la 12ª Fiesta de las Colectividades, en San Justo, a 5.000. Completaron la agenda el Torneo Nacional de Fútbol Ardillitas en Ceres, el festival por el 154.º aniversario de Fortín Olmos y las fiestas tradicionales de Toba y Nicanor E. Molinas.