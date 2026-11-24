El senador provincial por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig informó que el operativo de seguridad de la 11° Fiesta Departamental de la Confraternidad realizada este pasado domingo en Ambrosetti, encabezado por el Director General de Policía Claudio Blaser, perteneciente al Ministerio de Justica y Seguridad, finalizó, "sin incidentes ni novedades tras convocar a más de 10.000 personas".

El senador departamental indicó que el informe recibido por parte de las autoridades policiales de la Provincia de Santa Fe, horas posteriores a la culminación del multitudinario evento "también da cuenta que la fiesta reunió un estimado de 10 mil personas, e ingresaron a la localidad más de 2.000 vehículos de distintos porte", que llegaron de varios puntos geográficos de distintas provincias, que en algunos casos ya lo hicieron desde el sábado.

Minuciosa organización

Las autoridades señalaron que "el dispositivo de seguridad se organizó con mucho tiempo de antelación con distintas reuniones en la comuna local, logística en el territorio y coordinación de las distintas fuerzas que demandó el despliegue de alrededor de más de 100 efectivos pertenecientes a distintas reparticiones provinciales".

En tal sentido se destacó la participación de la “Unidad Regional N° XIII con asiento en la ciudad de San Cristóbal; Guardia Provincial, Brigada Aérea Policial, Policía de Acción Táctica (PAT), Unidad Especial de Protección de Testigos y Víctimas querellantes”, sumado el aporte de bomberos de los cuarteles de Hersilia, Arrufó y Villa Trinidad y de la secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos.

Felicitaciones y agradecimientos

El senador Felipe Michlig felicitó el éxito del operativo y trasladó su agradecimiento al gobernador Maximiliano Pullaro, al ministro de Justicia y Seguridad Pablo Cococcioni, a todas las autoridades y efectivos que organizaron y trabajaron en brindar seguridad y tranquilidad a tantas gente que llegó a disfrutar de la Fiesta de la Confraternidad".

También la Presidente Comunal, Dianela Michlig, remarcó que "para nosotros era central el tema de la seguridad, primero para que nadie sea víctima de algún delito y luego para que la desconcentración fuera ordenada y controlada, porque el evento terminó en la madrugada del lunes. Así que nos pone muy felices que todo haya resultado muy bien".