El río Paraná continuará en descenso durante las próximas dos semanas en la ciudad de Santa Fe, aunque los niveles previstos todavía se mantendrán por encima de las marcas de alerta y, en el escenario más alto, podrían alcanzar el nivel de evacuación.

El pronóstico fue difundido por el Instituto Nacional del Agua (INA) en su informe del martes 24 de noviembre. El organismo estimó que el nivel del río, que ese día se ubicó en 5,80 metros en el puerto local, descenderá progresivamente hacia comienzos de diciembre.

Para el 1 de diciembre, la altura central prevista es de 5,64 metros, con un rango que va desde los 5,20 hasta los 5,80 metros. La proyección representa una reducción de 16 centímetros respecto del registro del 24 de noviembre, aunque el escenario máximo contempla que el río se mantenga en los niveles actuales.

Pronóstico del INA a dos semanas

El pronóstico para el 8 de diciembre profundiza esa tendencia. El INA estima una altura central de 5,51 metros, con valores posibles que oscilan entre los 5,10 y los 5,70 metros. De cumplirse esa previsión, el Paraná acumularía una bajante de 29 centímetros en dos semanas.

Los niveles de referencia para la ciudad de Santa Fe son de 5,30 metros para la alerta y 5,70 metros para la evacuación. La proyección central del organismo ubica al río por debajo de la marca de evacuación para comienzos de diciembre, aunque todavía por encima del nivel de alerta.

El escenario previsto no descarta que el Paraná permanezca en valores elevados. El rango máximo estimado para el 1 de diciembre es de 5,80 metros, mientras que para el 8 de diciembre alcanza los 5,70 metros, justo en el nivel de evacuación.

La evolución del río será determinante para las familias afectadas por la crecida. Según el último relevamiento municipal, 298 personas permanecían alojadas en los Centros de Asistencia Integral: 268 en Alto Verde y otras 30 en Colastiné Sur.