La provincia de Santa Fe registró 46 víctimas de violencia machista entre enero y octubre de 2026, una cifra que representa un incremento del 53% respecto de todos los casos contabilizados durante 2025. Los datos surgen de los registros del Observatorio Nacional "Mujeres, Disidencias y Derechos", de la organización MuMaLá, que advierte sobre el agravamiento de la violencia por razones de género.

El escenario provincial se inscribe en una tendencia preocupante a nivel nacional. Según el último informe de la organización, entre el 1º de enero y el 20 de noviembre de 2026 se registraron 266 femicidios en Argentina, lo que equivale a un crimen cada 29 horas. Además, el relevamiento contabilizó 788 intentos de femicidio.

Frente a este panorama, las organizaciones feministas y transfeministas volvieron a reclamar que la Legislatura de Santa Fe declare la emergencia en violencia de género. El pedido apunta a disponer de recursos de manera urgente y fortalecer las políticas públicas de prevención, asistencia y protección para mujeres y diversidades.

La emergencia por violencia de género, en debate en la Legislatura

El reclamo ya ingresó en la agenda parlamentaria. Actualmente, la Comisión de Género de la Cámara de Diputados de Santa Fe analiza distintas iniciativas que proponen declarar la emergencia en violencia de género en la provincia.

Los proyectos fueron presentados por las legisladoras Claudia Balagué, del Frente Amplio por la Soberanía, y Lucila De Ponti, del bloque peronista.

En paralelo, una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo provincial obtuvo media sanción en el Senado, aunque recibió cuestionamientos de las organizaciones feministas y transfeministas.

Entre las principales objeciones planteadas señalan la falta de una perspectiva de género explícita, la ausencia de una ampliación presupuestaria específica y la previsión de implementar las medidas con los recursos actualmente disponibles.

Para las organizaciones, esos fondos resultan insuficientes frente a la magnitud de la problemática y la necesidad de garantizar respuestas concretas para las víctimas de violencia de género.

Femicidios: las cifras sobre denuncias y medidas de protección

El informe nacional de MuMaLá también expone datos sobre las respuestas institucionales y las herramientas de protección disponibles para las víctimas.

De acuerdo con el relevamiento, solo el 11% de las mujeres asesinadas había realizado denuncias previas contra sus agresores. Sin embargo, entre los casos registrados, el 66% de las víctimas contaba con una orden de restricción o medida perimetral y el 14% tenía un botón antipánico.

Para la organización, estos indicadores ponen en evidencia las limitaciones de los mecanismos de protección cuando no están acompañados por un seguimiento adecuado, recursos suficientes y respuestas institucionales efectivas.

El relevamiento también determinó que el 11% de los femicidas tenía antecedentes penales por violencia de género, mientras que el 5% pertenecía a alguna fuerza de seguridad.

Otro de los datos más alarmantes tiene que ver con las consecuencias de estos crímenes sobre las familias: 207 niños, niñas y adolescentes quedaron sin sus madres como resultado de los femicidios contabilizados en el país durante el período analizado.

Las cifras vuelven a poner en primer plano la dimensión de la violencia machista en Argentina y, particularmente, la situación de Santa Fe, donde las organizaciones reclaman que la declaración de emergencia se traduzca en mayor presupuesto y políticas públicas capaces de prevenir los femicidios y garantizar protección efectiva.

Dónde pedir ayuda ante situaciones de violencia de género

Las personas que atraviesan situaciones de violencia por motivos de género o conocen a alguien en riesgo cuentan con canales gratuitos y confidenciales de asistencia:

- Línea 144: atención telefónica gratuita las 24 horas en todo el país.

- 911: central de emergencias policiales ante situaciones de peligro inmediato.

- WhatsApp en Santa Fe: la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad provincial brinda orientación y derivación a través del +54 9 342 620-0342.