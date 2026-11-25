El próximo lunes 30 de noviembre se inaugurará oficialmente la nueva rotonda construida en la intersección de la Ruta Nacional 34 y la Ruta Provincial 39, en jurisdicción de Arrufó.

El anuncio fue realizado por el senador provincial Felipe Michlig y el presidente comunal de Arrufó, Cristian Piumatti, quienes invitaron a la comunidad a participar del acto previsto para las 19:30, en el sector de calle 20 de Junio y la Ruta Provincial 39.

Durante el anuncio, Michlig destacó que la concreción de la rotonda demandó numerosas gestiones y expresó su satisfacción por el resultado de los trabajos. Además, confirmó la presencia del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, junto a otros funcionarios provinciales.

Michlig recordó que una obra que es de jurisdicción nacional nunca se hizo, pese a tantas gestiones y reclamos que se hicieron.

Por su parte, Piumatti señaló que la inauguración representa un momento trascendental para Arrufó, pero también para toda la zona y el departamento San Cristóbal.

La nueva infraestructura tiene como principal objetivo ordenar la circulación vehicular y reducir los riesgos de siniestros viales en un cruce estratégico, brindando mayores condiciones de seguridad para quienes transitan diariamente por ambas rutas.

"Es para salvar vidas, para que tengamos más seguridad", remarcaron Michlig y Piumatti al convocar a los vecinos y a las comunidades de la región a acompañar la inauguración.