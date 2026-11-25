La Municipalidad de Santa Fe mantiene activos los operativos de prevención, asistencia y monitoreo ante la crecida del río Paraná. Durante este martes, 11 personas más ingresaron al Centro de Asistencia Integral de Alto Verde, por lo que ya son 309 los vecinos alojados en los dos espacios habilitados por el municipio.

De acuerdo con los registros de Prefectura Naval Argentina, el río Paraná alcanzó los 5,77 metros en el Puerto de Santa Fe a las 18. En tanto, el río Salado registró una altura de 2,86 metros en Recreo.

En el Centro de Asistencia Integral Nº 1 de Alto Verde permanecen 279 personas, distribuidas en 83 familias. Del total, 170 son mayores y 109 menores. Por su parte, en el espacio Nº 2 de Colastiné Sur hay 30 personas alojadas, correspondientes a 11 familias, entre ellas 19 adultos y 11 menores.

De esta manera, ambos centros reúnen a 189 mayores y 120 menores. Mientras tanto, continúan los dispositivos de atención sanitaria, acompañamiento educativo y asistencia integral, con la participación de distintas áreas municipales, el COBEM, la Cruz Roja y Corazón Azul.

En paralelo, el municipio continúa con las tareas de mantenimiento y refuerzo del sistema de protección hídrica. Se realizan ajustes técnicos en equipos de bombeo y tableros, mientras se prepara la instalación preventiva de cuatro bombas: dos en la zona portuaria y otras dos en la Costanera.

En Alto Verde siguen los trabajos de bolseo en el Paraje La Boca y, en Colastiné Sur, se reforzó la defensa ubicada junto a la alcantarilla del acceso al barrio. También se ejecutan tareas de limpieza y repaso de cunetas en canales y calles para favorecer el escurrimiento del agua.

Ante este escenario, se pide a los vecinos circular con precaución en las zonas costeras, respetar las indicaciones del personal de los operativos y evitar transitar por sectores anegados.

Para consultas o solicitudes se encuentra disponible la línea gratuita de Atención Ciudadana 0800-777- 5000.