El río Paraná continúa en descenso en Santa Fe y este viernes 27 de noviembre registró una altura de 5,69 metros en el Puerto de Santa Fe, según los datos de Prefectura Naval Argentina. La medición se ubicó un centímetro por debajo del nivel de evacuación, establecido en 5,70 metros.

Luego de alcanzar un pico de 5,88 metros la semana pasada, el cauce perdió 19 centímetros en poco más de seis días. Si bien la tendencia representa una señal favorable frente a la crecida, el río permanece cerca de una altura crítica y mantiene en marcha los operativos de prevención y asistencia.

En paralelo, 315 personas permanecen alojadas en los centros de asistencia municipal de Alto Verde y Colastiné Sur, mientras continúan las tareas de monitoreo en las zonas costeras afectadas.

El Paraná sigue bajando en el puerto de Santa Fe

La bajante del Paraná se desarrolló de manera gradual durante los últimos días. El 21 de noviembre, el río se mantuvo en torno a los 5,87 metros y comenzó a descender con mayor claridad a partir del día siguiente.

El lunes 23 llegó a los 5,80 metros, altura en la que permaneció durante más de 20 horas. Para el miércoles 25 por la mañana, la medición ya había bajado a 5,77 metros.

Durante las últimas jornadas, el descenso se aceleró. Entre el registro de las 6 del miércoles y el de las 9 del jueves, el río perdió seis centímetros en un período de 27 horas.

En tanto, el río Salado registró 2,81 metros en la estación de Recreo, de acuerdo con las mediciones informadas.

El nivel del Paraná quedó por debajo de la altura de evacuación

El dato más importante de la última medición es que el Paraná volvió a ubicarse por debajo de los 5,70 metros, el nivel de evacuación en el Puerto de Santa Fe.

La altura de alerta está fijada en 5,30 metros, por lo que el registro actual todavía se encuentra 39 centímetros por encima de esa referencia.

El nivel de evacuación había sido alcanzado el 15 de noviembre. Desde entonces, el río permaneció cerca de esa cota o por encima de ella durante casi dos semanas.

En los días previos al pico, el Paraná había subido desde los 5,58 metros registrados el 13 de noviembre hasta los 5,88 metros, con un incremento de 30 centímetros en apenas seis días.