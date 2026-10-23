Provincia suma más de 30 propuestas a la Noche de los Museos de Santa Fe

El sábado 24 de octubre, más de cien museos y espacios culturales, públicos y privados, de la ciudad de Santa Fe participarán de la edición número 12 de La Noche de los Museos, con cientos de actividades que se desarrollarán desde las 18 hasta la medianoche, con entrada libre y gratuita. En ese marco, el Gobierno provincial sumará más de 30 actividades que tendrán lugar en trece espacios, entre los que se encuentran la Casa de Gobierno, museos provinciales y espacios del Ministerio de Cultura, dependencias del Servicio Penitenciario y la Casa de los Aldao, entre otros.

La iniciativa, a cargo de la Municipalidad de Santa Fe, suma en esta edición 25 nuevas instituciones, fortaleciendo año tras año la construcción de ciudadanía a través del acceso igualitario a la cultura y al patrimonio, el encuentro entre personas de distintos barrios y generaciones, y la apropiación de los espacios públicos y las instituciones culturales como parte de una memoria e identidad compartidas.

Diversidad de propuestas y espacios

La extensa agenda que ofrece esta edición se organiza en siete paseos territoriales, que permiten recorrer distintos sectores de la ciudad y elegir entre experiencias de arte, artes escénicas, música, patrimonio e historia, archivo, documental, audiovisual, gastronomía, infancias, propuestas literarias y editoriales, entre otras.

En lo que respecta a las propuestas de Provincia para la Noche de los Museos, se podrá disfrutar en Casa de Gobierno, a partir de las 19, de un desfile nocturno cívico-militar frente al edificio, seguido de espectáculos musicales y una feria de emprendedores en la Plaza 25 de Mayo. De 20 a 23 h se realizarán visitas guiadas por los espacios emblemáticos de la sede gubernamental.

Entre las 18 y la medianoche, en los museos provinciales habrá visitas guiadas, muestras históricas y artísticas, música en vivo e intervenciones participativas. Entre las propuestas destacadas se encuentran las visitas a «Lo que esconden las palabras» en el Museo Etnográfico y Colonial «Juan de Garay» los conciertos y las actividades de grabado en el Museo Provincial de Bellas Artes «Rosa Galisteo de Rodríguez»; las presentaciones musicales en el Museo Histórico Provincial de Santa Fe «Brig. Gral. Estanislao López»; la muestra «Los Retratos del Brigadier»; las experiencias de biodiversidad en el Museo Provincial de Ciencias Naturales «Florentino Ameghino» y la apertura del Museo del Servicio Penitenciario, con recorridos por la histórica cárcel de mujeres. También habrá propuestas artísticas y musicales en la Casa de los Aldao y exposiciones en el Museo y Biblioteca Policial.

En los espacios culturales, El Molino ofrecerá instalaciones interactivas, experiencias de juego y un concierto cuadrafónico de Klauss. Por su parte, La Josefa invitará a participar de intervenciones colectivas y recorridos por sus exhibiciones; la Casa de la Cultura tendrá juegos de mesa e intervenciones teatrales, mientras que el Centro Cultural Provincial propondrá una clase de dibujo y visitas mediadas por la muestra «Leve oscilación en círculos», de María Eugenia Suárez.

Además, durante la noche funcionarán dos sectores gastronómicos tipo food park, ubicados en Plaza San Martín y Paseo de las Tres Culturas, sumando promociones especiales en bares y restaurantes adheridos. Como en las últimas ediciones, las bicicletas públicas tendrán horario extendido hasta la medianoche, facilitando los traslados entre los distintos puntos de la programación. La información con la agenda completa, participantes y locales adheridos se irá actualizando y difundiendo en las redes sociales de los distintos espacios y en la página web oficial de Noche de los Museos.

Para agendar

Casa de Gobierno (3 de Febrero 2649), de 19 a 23 h

19 h: Desfile nocturno cívico-militar frente a Casa de Gobierno. Participan agrupaciones civiles, militares y fuerzas de seguridad. Duración aproximada: 50 minutos (se suspende por mal tiempo).

Plaza 25 de Mayo: música en vivo con grupos provinciales y feria de emprendedores, después del desfile. Se suspende por mal tiempo.

20 a 23 h; Visitas guiadas por el Hall, los patios, el Salón Blanco y el Despacho del Gobernador. Gratuitas, con cupos limitados de 90 a 120 personas por turno cada media hora. No se suspenden por mal tiempo.

Museo Histórico Provincial de Santa Fe «Brigadier General Estanislao López» (San Martín 1490), de 18 a 22 h

Muestras permanentes: «Una casa con historia», «Entre acuerdos y conflictos», «Patrimonio religioso y sincretismo» y «La historia puertas adentro». Muestra temporaria: «El barrio sur desde el pincel de Humberto Salomone».

18.30 y 20.30 h: Visitas mediadas por la sala de Sincretismo religioso, a cargo de Mariano Medina.

19 h: Conjunto Multitímbrico del CREI.

19.30 h: Clarinetes del CREI.

21.30 h: dúo acústico Teiller Rabuffetti.

Museo Etnográfico y Colonial «Juan de Garay» (25 de Mayo 1470), de 18 a 22 h

Visita a la muestra permanente y a la exposición interactiva «Lo que esconden las palabras», sobre microrracismos cotidianos.

19 y 21 h: Visitas guiadas a la muestra del Taller de Cerámica Artesanal La Guardia.

Actividad lúdico-pedagógica para infancias de 8 a 12 años sobre la historia y el patrimonio afrodescendiente en Santa Fe.

Museo Provincial de Bellas Artes «Rosa Galisteo de Rodríguez» (4 de Enero 1510), de 18 a 00 h

18 a 20 h: Sebastián López Trío, jazz contemporáneo.

19 a 22 h: intervención del colectivo PEGATE SF en la Galería a cielo abierto.

20 a 22 h: La Copiona, producción de grabados con el público, a cargo de la Escuela Provincial de Artes Visuales Mantovani.

22 a 00 h: DJ set de Hellwizzard.

Casa del Brigadier Estanislao López (General López 2792), de 18 a 22 h

Muestra permanente y exposición Los Retratos del Brigadier, con visitas guiadas a las 18, 19, 20 y 21 h.

20.30 h: Ensamble de Técnicas de Improvisación de la Escuela Provincial de Música N.º 9901.

18 a 22 h: Feria Invencible, con emprendimientos de identidad santafesina.

Museo Provincial de Ciencias Naturales «Florentino Ameghino» (Primera Junta 2859), de 18 a 00 h

«4 objetos y 4 historias»: una vaca convertida en piedra, un meteorito, una raya que no podía nadar y peces ciegos de cavernas.

Feria de Biodiversidad con materiales de las colecciones científicas.

Propuesta accesible para conocer el gliptodonte de Guadalupe a través del tacto.

Casa de los Aldao – Junta Provincial de Estudios Históricos (Monseñor Zazpe 2861), de 18 a 22 h

Muestra sobre la historia del edificio patrimonial y visitas guiadas.

19 h: muestra pictórica de Gustavo Pueyo, acuarelas del barrio Sur.

20 h: actuación de Gabriela Roldán.

20.45 h: GLORIANA, Coro Rock & Pop de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa de Santa Fe.

Espacio de Memoria Ex Comisaría 4ta (Zavalla 2498), de 18 a 22 h

Exposición de obras del artista Domingo “Coco” Sahda.

De 18 a 22 hs: Interconectados. Instalación fija de la mirada archivística sobre los documentos en el marco de la búsqueda de información.

⁠De 18 a 22 hs: Sumá tu palabra. Dispositivo interactivo con el público.

⁠19, 20 y 21 h: Muestreo de tipos documentales en la Biblioteca Paco Urondo.

19 h: Tramas de la Memoria. Presentación de una obra colectiva realizada por estudiantes de 5to año de la Escuela Juan Mantovani.

19.30 a 21.30 h: Tramas de la Memoria: actividad de interacción con el público.

21.30 h: Cierre musical a cargo de Patricia Barrionuevo.

Museo del Puerto de Santa Fe (cabecera Dique 1, Edificio del Reloj), de 17 a 22 h

El puerto pone a disposición su espacio para infancias, muestra su patrimonio e historia.

Museo del Servicio Penitenciario de la Provincia de Santa Fe (Uruguay 2663), de 18 a 23 h

Muestra fotográfica, bibliografía histórica y objetos representativos de la institución.

Visitas guiadas por el edificio histórico, la capilla de la Orden del Buen Pastor y los pabellones de la antigua cárcel de mujeres.

Recorrido de aproximadamente 20 minutos, con códigos QR informativos e interactivos.

Museo y Biblioteca Policial «Alguacil Mayor Bernabé de Luján» (San Jerónimo 1199), de 18 a 23 h

Exposición de objetos antiguos de la Policía de la Provincia de Santa Fe en un edificio de más de 200 años, declarado Patrimonio Histórico Provincial.

El Molino, Fábrica Cultural (Bv. Gálvez 2350), de 18 a 23 h

18 a 20 h: Abierto para jugar, experiencias lúdicas y creativas para todas las edades.

18.30 a 21.30 h: Máquinas para Escuchar el Mundo, instalación interactiva para explorar ritmos, tiempo, cuerpo y tecnología.

21.30 a 23 h: concierto cuadrafónico de Klauss bajo las bóvedas de Amancio Williams.

La Josefa. Espacio Cultural de las mujeres santafesinas (La Rioja y San Luis), de 18 a 23 h

18 a 20 h: Construcción de una casa de adobitos, con la Arq. Eugenia Germano.

18 a 22 h: Recorridos mediados por las exhibiciones.

20 a 22 h: Sala Pop Up, intervención colectiva en pisos, paredes y ventanas.

22 a 23 h: recorrido libre y música.

Casa de la Cultura (Bv. Gálvez 1274), de 18 a 23 h

18 a 20 h: activación del Oráculo, a cargo de Nicole Chort.

18 a 23 h: Sala de juegos: espacio de juegos de mesa para compartir. Intervenciones teatrales: escenas y dispositivos interactivos en los distintos pisos del edificio.

20 a 22 h: sesiones de tarot con Sofía Rey.

20:30 a 00 h: DJ set con Patitu Discos.

Centro Cultural Provincial «Francisco ‘Paco’ Urondo» (Junín 2457), de 18 a 23 h