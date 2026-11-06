El ritmo que nos define: hoy se celebra el Día de la Cumbia Santafesina

El 5 de noviembre de 2014, el Senado provincial convirtió en ley el proyecto presentado por el senador Oscar Urruty que estableció oficialmente el Día Provincial de la Cumbia Santafesina. La iniciativa, respaldada en una declaración previa del Concejo Municipal de la capital santafesina del año 2005, nació con el propósito fundamental de difundir y promover una de las expresiones culturales más representativas y populares de la región.

La elección de la fecha rinde tributo al legado y fallecimiento de Martín Robustiano Gutiérrez, popularmente conocido como «Chani», ocurrido el 5 de noviembre de 1992. Nacido en Santa Lucía, provincia de Corrientes, «Chani» se radicó en la ciudad de Santa Fe a los 12 años junto a su madre, María Rosa Fernández. Con el tiempo, desde el mostrador de su propia disquería, se convirtió en el gran padrino del género. Su pasión por esta música lo llevó a tomar decisiones extraordinarias: en 1976 llegó a hipotecar su propia casa con el único objetivo de financiar los recursos necesarios para que la mítica agrupación Los Palmeras pudiera grabar su primer disco.

Fundamentada en la premisa de que la promoción cultural vincula a las personas con su historia y construye identidad, esta legislación reconoce la inclusión de las manifestaciones populares como una responsabilidad ineludible del Estado. La cumbia santafesina no solo se transformó en el latido cotidiano de miles de vecinos, sino en una expresión musical de enorme jerarquía que logró conquistar escenarios tanto a nivel nacional como internacional.

Cada cual con su baile

En la provincia de Santa Fe, la cumbia no solo es un género musical caracterizado por el acordeón y la guitarra eléctrica, sino que también tiene estilos y formas de baile particulares según la región:

Cumbia Santafesina (Sante Fe ciudad y centro-norte provincial): Características: Se baila típicamente en pareja con un estilo fluido, cadencioso y alegre.

Pasos y movimientos: Involucra pasos básicos, desplazamientos suaves, y las clásicas vueltas y giros cortos en coordinación con la pareja.

Espacios de aprendizaje: Existen escuelas y talleres dedicados específicamente a este estilo, como Vueltas de Cumbia, además de espacios culturales como Demos o el Centro Cultural y Social El Birri en Santa Fe Capital.