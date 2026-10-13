Comienzan los concursos Pre-Confraternidad para participar de la 11° edición el 22 de noviembre
El senador Felipe Michlig explicó que “entre las grandes novedades de esta edición, se realizará en 4 subsedes (San Guillermo, Suardi, San Cristóbal y Ceres), concursos regionales para seleccionar talentos artísticos que puedan actuar en el escenario mayor de la Confraternidad el próximo 22 de noviembre, lo cual surgió de una idea del diputado González y lo está coordinando la subsec. territorial de cultura, Carolina Corona”.
Carácter del certamen, inscripciones y reglamento
El certamen es de carácter departamental y está destinado a artistas individuales y grupos pertenecientes a las localidades asignadas a cada subsede.
Podrán participar expresiones artísticas vinculadas a: • Música, • Canto, y • Danza
La inscripción se realiza a través de la página web oficial: www.fiestadelaconfraternidad.com sin excepción.
Subsedes Oficiales y fechas
1- Subsede SAN GUILLERMO: Sábado 17 de Octubre – 14 hs. – Parque Municipal Alfonsina Storni.
Incluye a participantes de :
• San Guillermo
• Colonia Rosa
• Villa Trinidad
• Colonia Ana
• Arrufó
• Curupaity
• Monigotes
2- Subsede SAN CRISTÓBAL: Domingo 25 de octubre – 15 hs. – Club Rivadavia (Esq. Pte. Perón y Pringles)
Incluye a participantes de:
• San Cristóbal
• Las Avispas
• La Cabral
• Huaqueros
• Santurce
• Aguará Grande
• Ñanducita
• La Lucila
. Soledad
• Villa Saralegui
• La Clara
• Soledad
• Capivara
• Portugalete
3- Subsede SUARDI: Domingo 08 de noviembre – 16 hs. – Plaza San Martín
Incluye a participantes de:
• Suardi
• Monte Oscuridad
• Colonia Dos Rosas y La Legua
• Colonia Bossi
• Palacios
• Las Palmeras
4- Subsede CERES: Sábado 14 de Noviembre – 18. Hs – Club Atlético Ceres Unión
• Ceres
• La Rubia
• Hersilia
• Moises Ville