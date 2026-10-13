Comienzan los concursos Pre-Confraternidad para participar de la 11° edición el 22 de noviembre

La comisión Organizadora de la 11° Fiesta de la Confraternidad Departamental 2026, a realizarse el próximo 22 de noviembre en la localidad de Ambrosetti confirmó las fechas y subsedes oficiales para inscribirse y concursar para ser parte del escenario mayor del mega-evento y ser acreedores de premios a nuevos talentos.
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El senador Felipe Michlig explicó que “entre las grandes novedades de esta edición, se realizará en 4 subsedes (San Guillermo, Suardi, San Cristóbal y Ceres), concursos regionales para seleccionar talentos artísticos que puedan actuar en el escenario mayor de la Confraternidad el próximo 22 de noviembre, lo cual surgió de una idea del diputado González y lo está coordinando la subsec. territorial de cultura, Carolina Corona”.

Carácter del certamen, inscripciones y reglamento

El certamen es de carácter departamental y está destinado a artistas individuales y grupos pertenecientes a las localidades asignadas a cada subsede.

Podrán participar expresiones artísticas vinculadas a: • Música, • Canto, y • Danza

La inscripción se realiza a través de la página web oficial: www.fiestadelaconfraternidad.com sin excepción.

Subsedes Oficiales y fechas

1- Subsede SAN GUILLERMO: Sábado 17 de Octubre  – 14 hs. – Parque Municipal Alfonsina Storni.

Incluye a participantes de :

• San Guillermo
• Colonia Rosa
• Villa Trinidad
• Colonia Ana
• Arrufó
• Curupaity
• Monigotes

2- Subsede SAN CRISTÓBAL: Domingo 25 de octubre – 15 hs. – Club Rivadavia (Esq. Pte. Perón y Pringles)

Incluye a participantes de:

• San Cristóbal
• Las Avispas
• La Cabral
• Huaqueros
• Santurce
• Aguará Grande
• Ñanducita
• La Lucila

. Soledad
• Villa Saralegui
• La Clara
• Soledad
• Capivara
• Portugalete

3- Subsede SUARDI: Domingo 08 de noviembre – 16 hs. – Plaza San Martín

Incluye a participantes de:

• Suardi
• Monte Oscuridad
• Colonia Dos Rosas y La Legua
• Colonia Bossi
• Palacios
• Las Palmeras

4- Subsede CERES: Sábado 14 de Noviembre – 18. Hs – Club Atlético Ceres Unión

• Ceres
• La Rubia
• Hersilia
• Moises Ville

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