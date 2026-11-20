El Gobierno de la Provincia oficializó este jueves la conformación del cuerpo de baile de la delegación oficial que representará a Santa Fe en la edición 2027 del Festival Nacional de Folclore de Cosquín, que celebrará su 67ª edición del 23 al 31 de enero en la tradicional Plaza Próspero Molina.

Tras una convocatoria abierta a toda la provincia, 483 artistas participaron de manera presencial de las audiciones realizadas en Venado Tuerto, Rosario, Santa Fe, Sunchales y Avellaneda. A partir de estas instancias públicas y participativas, quedaron seleccionadas las 40 personas oriundas de 20 localidades santafesinas que conforman el elenco oficial. El próximo sábado 28 de noviembre, el Ministerio de Cultura dará comienzo con los ensayos previos a la presentación oficial en Cosquín, que se concretará el 29 de enero, como parte de la programación central de la 7° luna coscoína.

“Por tercer año consecutivo, el Ministerio de Cultura del Gobierno de Santa Fe hizo una convocatoria pública en todo el territorio provincial para seleccionar el cuerpo de baile que representará a la provincia en el Festival Folclórico de Cosquín presentando una propuesta artística que homenajeará a las mujeres santafesinas”, aseguró el secretario de Desarrollos Culturales, Paulo Ricci, para luego valorar que “esto habla de la continuidad de una política pública impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro y de la ministra Susana Rueda que hace de la convocatoria democrática y trasversal una herramienta para hacer posible ser parte de esta delegación oficial”. A su vez, indicó que “este año vamos a ir con una puesta que homenajea a todas las mujeres santafesinas. Para eso hicimos una convocatoria que tuvo un gran éxito, quedando seleccionados 483 bailarines y bailarinas de todo el territorio santafesino”.

En línea, Ricci subrayó “la calidad de bailarines y bailarinas que tenemos en Santa Fe, muchos de ellos formados en instituciones públicas dependientes de la Subsecretaría de Educación Artística del Ministerio de Cultura. Esto jerarquiza el baile, la danza y la coreografía santafesina como un lenguaje artístico que también va a estar presente en el próximo festival de Cosquín”.

Elenco oficial, representación territorial

Luego de la evaluación de propuestas y de las 5 instancias presenciales de selección desarrolladas los últimos días de octubre en Rosario, Venado Tuerto, Sunchales, Avellaneda y Santa Fe, el comité evaluador definió al cuerpo de baile titular de la Delegación Oficial, que estará conformado por Verónica Arias, Gisel Badero, Giuliana Basile, Natalia Busi, Julieta Descolatti, Yael Durán, Micaela González, María Julia Herrera, María de Lourdes Italiano, Georgina Mazzucchelli, Silvina Merlo, Lucía Midulla Carnota, Laia Muñoz, Yamile Oviedo, Eliana Rodríguez Canteros, Claudia Sanabria, Karina Seisas, Camila Sevillano, María Luz Stehli, Gimena Strina, Fiorella Suárez Mentil, María Victoria Tévez, Delfina Tortul, Ana Vera, Guillermina Zeballos, Luciano Arias, Julián Asencio, Gastón Bouchard, Valentín Canale, Brian Beltrán, Lucas Forconi, Dante Frutos, Camilo García de la Cruz, Juan José Ghio, Fernando Martínez, Pablo Motta, Joaquín Navarro, Bruno Noguera, Joaquín Oliva y Juan Pablo Porretti.

Cumplimentando con el objetivo de alcanzar a artistas de todo el territorio provincial, la selección reúne a bailarinas y bailarines de Avellaneda, Bustinza, Casilda, Diego de Alvear, El Trébol, Firmat, Gálvez, Rafaela, Reconquista, Rosario, San Jorge, San Justo, San Lorenzo, Santa Fe, Santo Tomé, Sunchales, Totoras, Venado Tuerto, Vera, Villa Constitución, Villa Gobernador Gálvez y Villa Guillermina.

Cabe señalar que los bailarines actuarán acompañados por un ensamble musical conformado por Marisa Gallo en guitarra, Eugenia Vadalá en guitarra, Samira Abdala en bajo, China Virgolini en percusión y diseño de paisajes sonoros, Juliana Zalazar en bandoneón, Cecilia Mercado en piano y las voces de Julia Pistono, Fati Latino, Magui Perone y Clara Bertolini, quien además es la directora musical del proyecto.



