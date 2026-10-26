San Cristóbal eligió a sus representantes para la Fiesta de la Confraternidad

La Pre Confraternidad se realizó en el Club Rivadavia, con 17 números artísticos y alrededor de 400 personas. Los ganadores actuarán en el escenario mayor de la fiesta, el 22 de noviembre en Ambrosetti
Mas Secciones - Cultura26 de octubre de 2026El DepartamentalEl Departamental

El Club Rivadavia de San Cristóbal fue escenario de otra de las subsedes de la Pre Confraternidad departamental, una jornada que reunió a artistas y público en torno a la música y la danza.

En total, se presentaron 17 números artísticos y alrededor de 400 personas se acercaron para disfrutar de la competencia.

Tras las presentaciones, se definieron los representantes que subirán al escenario mayor de la Fiesta de la Confraternidad, prevista para el próximo 22 de noviembre en la localidad de Ambrosetti.

Los seleccionados fueron:

Grupo de Danza: Alma y Pasión, grupo juvenil de San Cristóbal
Grupo Musical: Argyros de San Cristóbal
Solista: Cecilia Núñez Romero de San Cristóbal

La primera de las subsedes fue San Guillermo donde los artistas seleccionados para participar en el escenario mayor de la 11° Fiesta de la Confraternidad Departamental fueron:

Solista canto: Marina Duran Cesari de Villa Trinidad
Grupo de música: El Triunfo del Chamamé de San Guillermo
Academia de baile: Grupo Juvenil de Jazz Contemporáneo de San Guillermo

Las subsedes que se vienen son:
Subsede Suardi
Fecha: Domingo 8 de noviembre de 2026 a las 16:00 hs.
Lugar: Plaza San Martín

Subsede Ceres
Fecha: Sábado 14 de noviembre de 2026 a las 18:00 hs.
Lugar: Club Atlético Ceres Unión en el marco de la Fiesta Provincial de la Tradición

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