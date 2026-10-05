“MEMORIAS DEL DESEMBARCO” SE PRESENTÓ EN PÚBLICO ESTE SÁBADO EN LA SOCIEDAD ITALIANA

Esto explica que la gran concurrencia que asistió este pasado sábado al Salón de Los Inmigrantes ubicado en los altos de la Sociedad Italiana.

21 escritores de distintos lugares de la provincia realizaron un ensayo literario sobre sus familias inmigrantes. Un trabajo que refleja la conformación de esta sociedad tan diversa, donde muchos de sus integrantes provienen del otro lado del océano. Ellos llegaron en tres grandes oleadas o corrientes migratorias internacionales masivas que alcanzaron los 6 millones personas en 1930 cuando terminaron. En 1860 cuando comienzan a llegar los primeros viajeros, la población estimada de Argentina rondaba los 1,3 millones de habitantes. En nuestra provincia esta influencia se acentúa de forma muy marcada. El libro lo realizaron los siguientes escritores: Leonel Álvarez Escobar, Susana Bergandi, María Beatriz Bolsi, Alicia Brunas Pfaffen, Verónica Capellino Rando, Adriana Cristina Crolla, Raúl Drubich, María Luisa Ferraris, María Isabel Garanzini Mendiola, Raúl Omar Kröhling, Laura Irene Ludueña, Susana Merke Walker, Silvana Neumann, Susana Persello, Trudy Pocovi, Graciela Ribles, María del Pilar Rodríguez, Sergio Sara Radyk, José Ignacio Serralunga, Delia Sosa y Alba Stehli. La coordinación estuvo a cargo de Susana Merke y Susana Bergandi.

En representación de todos estuvieron en la Sociedad Italiana, Susana Merke - Rafaela, (gestora y coordinadora del proyecto literario) Alicia Brunas-Humbolt., Delia Sosa- Rafaela., Alba Stehli-Rafaela y por San Cristóbal, nuestra escritora y Prof. Verónica Capellino, quien puso en letras un emocionante relato de la historia de la rama paterna de su familia proveniente de Italia. Además de la intervención de las escritoras que nos visitaron el encuentro tuvo un momento musical de muy alto nivel, con la actuación de José y Soledad Retamar. También se sumó a la velada una exposición de trabajos de alumnos del taller de pintura de Alejandra Carola Gaitán. Las autoridades presentes estuvieron encabezadas por el Intendente Marcelo Andreychuk, el Secretario de Gobierno Ramiro Muñoz, el presidente del Concejo Claudio Gaineddu, los concejales Maximiliano López y Joel Sola, el delegado de la regional IX de Educación, Maximiliano Rodríguez e instituciones de la ciudad. -