Ya se vive la Bienal de Arte Joven de la UNL

La XVI Bienal de Arte Joven de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y la Federación Universitaria del Litoral (FUL) comenzó el pasado lunes con una jornada de actividades en el Foro Cultural UNL y espacios cercanos. Bajo la consigna "UNL enciende Cultura" y el concepto "Habitar lo público, narrar lo común", la apertura reunió propuestas artísticas y culturales vinculadas con la creación, el encuentro y la construcción colectiva.

La realización de esta edición se da en un contexto de dificultades presupuestarias para las universidades públicas, que implicó revisar y adecuar aspectos de la organización, la planificación y el uso de los espacios, en función de los recursos disponibles. En este escenario, la continuidad de la Bienal forma parte del esfuerzo institucional por sostener las propuestas culturales y los espacios de participación para jóvenes artistas.

La primera jornada incluyó "Tramas de lo común", una actividad de producción de afiches y piezas gráficas en defensa de la educación pública, y una feria y exposición de libros, arte impreso y emprendimientos culturales en la Biblioteca Gálvez.

La apertura continuó con "Desborde manifiesto", una intervención de la compañía CabezAbajo en las fachadas del Foro Cultural y el Museo Histórico de la UNL. También se presentó el Grupo de Canto Colectivo Voces Comunitarias 11 de octubre junto con la Comunidad Com Caia, y se realizaron proyecciones invitadas bajo el título "Comunidades y Territorios".

Una programación que continúa hasta el sábado

Hasta el 17 de octubre, la Bienal ofrecerá actividades en los seis campos de expresión: Audiovisuales, Escénicas, Letras, Música, Visuales e Híbridos. La programación incluye presentaciones de obras y producciones de jóvenes artistas, además de propuestas formativas y espacios de participación e intercambio.

Entre las activaciones se encuentran "Posta Postal", un espacio abierto de escritura, creatividad y correspondencia en la Biblioteca Gálvez, y "Enciende Cultura", un dispositivo creativo para imaginar universos posibles en el hall del Museo Histórico. También se desarrolla "Habitar la pausa", una propuesta que invita a desconectar de las pantallas y propiciar el encuentro a través de la conversación, el silencio y la pausa.

La programación contempla, además, nuevas ediciones de UNL Stream, con transmisiones en vivo por el canal de YouTube UNLITORAL y la señal televisiva Litus TV, así como otras actividades artísticas y culturales a lo largo de la semana.

La XVI Bienal de Arte Joven se desarrolla en el Foro Cultural UNL, ubicado en 9 de Julio 2150, Santa Fe. Organizada por la UNL y la FUL, la propuesta promueve la creación, la experimentación y la circulación de producciones artísticas de jóvenes de la región, y busca generar espacios de encuentro y participación en torno a la cultura como derecho y bien público.