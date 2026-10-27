Santa Fe toma distancia de la avanzada de supermercados grandes contra locales chicos que cobran con billetera digital

La Asociación de Supermercados, que reúne a las empresas nacionales grandes y multinacionales del sector, le pidió por carta al gobierno de Santa Fe que se adhiera al régimen nacional que habilita el cobro anticipado de Ingresos Brutos por transferencias recibidas en billeteras virtuales de pequeños comercios y emprendedores.

La entidad aclaró que no se trata de un nuevo impuesto, sino que buscan equiparar el control que ya rige para las cuentas bancarias y frenar la competencia desleal.

Desde el sector supermercadista alertaron sobre la distorsión que genera la falta de adhesión al llamado Sircupa, ya que mientras que el comercio formal y las grandes cadenas operan bajo esquemas bancarizados estrictamente fiscalizados, un segmento considerable de la competencia informal utiliza cuentas de pago y billeteras virtuales sin ningún tipo de impacto fiscal.

Esta ausencia de regulación en estos distritos genera, según la entidad, un escenario de competencia desleal, dado que el comercio que opera con billeteras virtuales (generalmente a nombre propio) elude las retenciones a cuenta que sí afrontan los negocios formalmente registrados.

¿Y qué responden desde el gobierno de Santa Fe? Según afirmaron a Rosario3 altas fuentes del Ministerio de Economía provincial, el gobierno toma distancia del reclamo de los grandes supermercados y no piensa adherir al Sircupa.

En la cartera de Economía explican que el micro y pequeño comercio que opera cobrando vía transferencias en cuentas virtuales usa la misma cuenta personal donde se mezclan los movimientos de emprendimiento con los personales familiares, pero -en cambio- sí se retienen en pagos con QR en cuentas virtuales, sea cuenta bancaria o virtual la cuenta receptora.

En el pequeño o micro comercio o prestador de servicio la persona usa la misma cuenta personal donde recibe los ingresos por las ventas de su comercio y los movimientos de plata con su familia, amigos, etc. que no son operaciones gravadas. Sin embargo, el Sircupa retiene por cualquier movimiento. Así que, si la Provincia adhiriera, a un pequeño comercio de barrio, o al que trabaja de oficio independiente como taxista o chofer de aplicaciones por ejemplo, le empezarían a retener por todo lo que le entra en su cuenta virtual.

“Veamos un caso hipotético pero muy común. Una profesor tiene un gimnasio de barrio. El grupo de padres de la escuela de sus hijos junta fondos para pagar un viaje y él es quien junta los fondos. Sircupa le retendría por cada transferencia que le haga cada padre o madre. Lo mismo si alguien que es, por ejemplo, fletero. Se juntaron a comer con amigos el viernes, él pagó y los demás le transfieren su parte del pago que hizo; así también le sacarían el adelanto por Ingresos Brutos”, explican desde el ministerio.

El detalle final del razonamiento es que adherir al Sircupa es atentar contra el medio que más colaboró en sacar el efectivo de la calle y que era una vulnerabilidad en materia de seguridad.

“Hoy es común que el pequeño comercio ofrezca un descuento si el cliente paga con transferencia a CVU porque de esa manera evita retenciones (o incluso vende en negro). Si el gobierno adhiere al Sircupa el comercio va a dejar de hacer esa oferta para el pago mediante CVU y va a volver a incentivar el pago en efectivo. Ergo, el fisco no va a recaudar y volviste a incentivar el uso de efectivo que es un instrumento vulnerable para el delito. Y esto en Santa Fe (y en especial Rosario) es un factor muy fuerte”.

Fuente: Rosario3