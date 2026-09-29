El consumo de los hogares volvió a caer en agosto y acumula señales de retroceso

El consumo de los hogares volvió a mostrar una contracción durante agosto. Según el Indicador de Consumo elaborado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), registró una caída del 1,1% interanual y un descenso del 0,8% frente a julio, al considerar la serie desestacionalizada.

El indicador refleja la evolución mensual del consumo de bienes y servicios finales de los hogares y es utilizado para seguir el comportamiento del comercio y la actividad económica.

De acuerdo con el informe, la serie desestacionalizada continúa moviéndose sobre niveles similares desde fines de 2024, que se mantienen relativamente bajos en comparación con los registros históricos recientes. En agosto, el indicador se ubicó 2,1% por debajo del máximo alcanzado a comienzos de 2025.

En paralelo, durante agosto la inflación mostró una nueva desaceleración. Los precios aumentaron 1,7% en el mes, por debajo del 2,1% registrado en julio, mientras que la variación interanual se ubicó en 33,5%.

Desde la CAC señalaron que la evolución de los precios resulta relevante para los ingresos reales de los hogares. Si bien el ingreso disponible mostró una caída interanual durante los últimos meses, la comparación se realiza contra períodos de 2025 en los que ya se había registrado una recuperación respecto de los niveles de 2024.

En este escenario, el organismo indicó que la continuidad de la desaceleración de la inflación podría contribuir a una recuperación de los ingresos de los hogares y, en consecuencia, de su capacidad de consumo durante los próximos meses.

Los sectores que más retrocedieron

Entre los distintos rubros relevados, transporte y vehículos fue uno de los que mostró la mayor caída. Registró un descenso interanual del 11,4% y tuvo un impacto negativo de 1,5 puntos porcentuales sobre el índice general.

La CAC vinculó este resultado principalmente con la evolución del patentamiento de automóviles, que durante agosto cayó 18,6% interanual.

Recreación y cultura también presentó una contracción significativa, con una baja del 8,2% interanual y un aporte negativo de 0,7 puntos porcentuales al resultado general.

En el otro extremo, indumentaria y calzado mostró una mejora del 4,9% interanual y aportó 0,3 puntos porcentuales al indicador. Sin embargo, la CAC aclaró que este resultado está influido por la baja base de comparación de agosto de 2025.

El rubro vivienda, alquileres y servicios públicos también registró una evolución positiva, con un crecimiento estimado del 4,8% interanual y un aporte de 0,9 puntos porcentuales al índice. La mayor demanda eléctrica explicó buena parte de este desempeño.

El resto de los rubros registró una caída interanual del 0,2% y aportó -0,1 puntos porcentuales al resultado general.

El consumo masivo y el crédito

En el segmento de bienes de consumo masivo, el último dato disponible corresponde a julio y mostró una caída interanual del 2,6%. Sin embargo, en la comparación mensual desestacionalizada se registró un crecimiento del 4,2% frente a junio.

El comportamiento del crédito también mostró diferencias durante 2026. Después del crecimiento registrado entre 2024 y 2025, las tarjetas de crédito y los préstamos personales y prendarios comenzaron a mostrar un leve retroceso, acumulando varios meses de caída luego del estancamiento registrado a fines del año pasado.

El crédito hipotecario, en cambio, mantuvo una trayectoria ascendente, aunque a un ritmo más moderado.

La evolución del crédito aparece vinculada al comportamiento de los bienes durables. En ese sentido, el patentamiento de automóviles y el consumo de electrodomésticos muestran una contracción en lo que va del año.

Las escrituras de inmuebles, por su parte, dejaron de crecer durante los últimos meses, aunque se mantienen en niveles elevados en comparación con los alcanzados durante los últimos dos años, en línea con el desempeño del crédito hipotecario.

La evolución del consumo también presenta diferencias respecto de la actividad económica general. Según la CAC, durante 2026 el último dato disponible del Estimador Mensual de Actividad Económica correspondió a junio, cuando registró un crecimiento interanual del 2,7%, mientras que el Indicador de Consumo cayó 1,2%.

Para la entidad, la diferencia se explica en parte por el comportamiento heterogéneo de los distintos sectores durante la recuperación de la actividad económica.