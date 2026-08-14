La inflación de julio fue 2.1% según el INDEC

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer este jueves que la inflación de julio fue de 2.1 por ciento y cortó una racha de tres meses consecutivos a la baja. De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó 33.8 por ciento interanual.

La división con mayor alza mensual fue Recreación y Cultura, con 5 por ciento de aumento, escoltada por Restaurantes y hoteles, con 2.8 por ciento de incremento. En el otro extremo, los rubros con los menores incrementos fueron Bebidas alcohólicas y tabaco con 1.5 por ciento de aumento y Prendas de vestir y calzado con una retracción del 1.5 por ciento.

Si bien los datos y las proyecciones indican una desaceleración de los aumentos de precios, esto se da a fuerza de más ajuste y estancamiento de la actividad y los salarios.

Pobreza e indigencia

Además de la inflación, el INDEC dio a conocer los datos de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT) del sexto mes del año, que indican el umbral mínimo de la indigencia y la pobreza, respectivamente. Según el organismo, una familia de cuatro personas necesitó $1.564.716 para no ser pobre en julio de 2026: 2.2 por ciento más que el mes previo y 36,1% por ciento más que hace 12 meses.

¿Qué espera el mercado a futuro?

Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central de julio, hecho en base a las respuestas de las consultoras y entidades internacionales más importantes, el mercado piensa que la inflación de julio va a ser del 2% y en agosto del 1,8%.

Si bien es cierto que vienen subiendo las previsiones, porque hasta hace poco la veían en 1% y en el medio hubo quita de subsidios, aumento de colectivos y de la nafta, es consistente la tendencia a que va a bajar, pero no mucho más.

Las proyecciones ven un posible estancamiento en el orden del 1,7% mensual y será importante ver qué ocurrirrá en las próximas semanas con el tipo de cambio, ya que pasada la cosecha gruesa el Banco Central bajó el ritmo de compra de reservas ante la menor oferta. A pesar del ajuste y la baja actividad económica, un aumento del dólar recalentaría los precios.