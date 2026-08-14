La Provincia de Santa Fe abona este sábado los aumentos salariales de julio por planilla complementaria

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe efectivizará el próximo martes la planilla complementaria vinculada al primer tramo del acuerdo paritario para los trabajadores estatales, si bien los saldos estarán depositados y a disposición en las cuentas bancarias desde este sábado.

La confirmación del cronograma fue brindada por el titular del Senado, Felipe Michlig -quien se encuentra provisionalmente al frente del Poder Ejecutivo por la gira oficial del gobernador Maximiliano Pullaro en Chile-, en conjunto con el ministro de Economía, Pablo Olivares, y el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, durante una reunión de trabajo realizada en la mañana de hoy.

Según explicaron las autoridades, desde la primera hora del sábado percibirán dicho incremento el escalafón policial y penitenciario, activos, docentes y autoridades superiores.

La liquidación abarca una recomposición salarial dirigida a los agentes cuyos ingresos se posicionaron por debajo de la inflación acumulada del primer semestre de 2026. Asimismo, la acreditación contempla un 2 % correspondiente a julio, asegurando un mínimo garantizado de $ 80.000.

Para los integrantes del personal policial y penitenciario, el desembolso adicionará la diferencia relativa a la actualización del ingreso mínimo garantizado, cuya referencia es la Canasta Básica Total (Indec) para una familia de cuatro miembros, fijada en junio en $ 1.531.473.

Desde el Ejecutivo destacaron que el ajuste pautado para la segunda mitad del año alcanzará un suba de los haberes de hasta el 15,5 %, acumulando un incremento de hasta el 36 % anual al considerar la suma de los primeros seis meses. Finalmente, se precisó que a partir del mes de agosto, los montos acordados en paritarias se integrarán de forma directa en los recibos de sueldo de la liquidación mensual regular.