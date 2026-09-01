Gas: los valores de las tarifas desde septiembre y la alerta por la quita de subsidios

El gas natural tiene desde este lunes 1° de septiembre un nuevo cuadro tarifario para los usuarios de Litoral Gas. La actualización fue autorizada por el ente regulador y alcanza a los distintos componentes que conforman la factura del servicio.

Para los usuarios de Santa Fe, el cambio se suma a un escenario que podría tener una segunda modificación importante: la discusión en el Congreso sobre el futuro del régimen de Zona Fría, que actualmente permite que determinados hogares accedan a descuentos sobre la tarifa.

La combinación de ambos temas plantea, a su vez, dos cuestiones muy concretas para los usuarios: cuánto se paga desde septiembre y cuánto podría costar el gas si finalmente se modifica o elimina el beneficio de Zona Fría.

Debate por el régimen de Zona Fría

La discusión legislativa sobre eliminar este régimen ya encendió alarmas en el gobierno provincial. El propio gobernador, Maximiliano Pullaro, contó que fue uno de los temas que llevó a la reunión de trabajo con el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego Santilli.

Pullaro sostuvo que, si el gobierno nacional busca reducir los subsidios, debería hacerlo teniendo en cuenta la capacidad económica de los beneficiarios y no simplemente su lugar de residencia. “Tenemos que eliminar los subsidios a las clases más pudientes. Es decir, saquemos subsidios a los ricos, pero no lo hagamos de manera geográfica”.

Según planteó, una modificación de ese tipo tendría un impacto significativo en el territorio provincial. “Eso sería injusto para Santa Fe”, afirmó, y señaló que 1,7 millones de personas en la provincia actualmente se ven beneficiadas por los subsidios. El mandatario provincial advirtió que, en un contexto de aumento de las tarifas de los servicios públicos, la eliminación del beneficio podría representar un golpe importante para los hogares alcanzados.

Cuánto cuesta el gas desde septiembre

Para tomar como referencia, un usuario residencial R1, la categoría de menor consumo, tiene desde septiembre un cargo fijo mensual de $3.562,99 y un valor variable de $324,50 por metro cúbico, en el caso de la tarifa plena.

Pero para la zona de Santa Fe que está actualmente incluida dentro del régimen de Zona Fría, los usuarios alcanzados por el descuento no pagan esos valores completos.

Con el descuento del 30%, los valores para un usuario R1 quedan en $2.494,09 de cargo fijo y $227,15 por metro cúbico.

En tanto, para quienes tienen el descuento del 50%, el cargo fijo se ubica en $1.781,50 y el componente variable en $162,25 por metro cúbico. Estos valores corresponden a los componentes tarifarios y no representan por sí solos el monto final de la factura, ya que al consumo de gas se suman otros conceptos e impuestos.

El impacto en la factura

Si se toma un usuario R1 con un consumo de 200 metros cúbicos durante un período de dos meses, el componente tarifario sería aproximadamente:

Con tarifa plena: $72.026.

Con descuento de Zona Fría del 30%: $50.418.

Con descuento del 50%: $36.013.

Es decir, para ese consumo, perder un descuento del 30% implicaría pasar a pagar un 42,9% más sobre ese componente tarifario.

En el caso de un usuario que actualmente tiene un descuento del 50% y eventualmente lo pierde por completo, el salto sería del 100% sobre el componente tarifario, porque pasaría de pagar la mitad de la tarifa a pagar el valor pleno.

Qué puede pasar con la Zona Fría

El Congreso avanzó con una iniciativa para modificar el régimen de Zona Fría y limitar el alcance del beneficio. Por el momento, el régimen vigente no fue eliminado, por lo que los descuentos continúan aplicándose a los usuarios alcanzados.