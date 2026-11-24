Con condiciones climáticas ideales y una concurrencia de público histórica para el pequeño pueblo de Ambrosetti se llevó a cabo la 11° Fiesta de la Confraternidad Departamental. "Superó todas las expectativas y nos permitió abrir nuestras manos y nuestros corazones ambrosettinos a más de 10.000 personas, para que puedan disfrutar de grandes momentos de alegría, confraternidad, encuentro y diálogo", resaltó la Presidente Comunal, Dianela Michlig.

El mentor del evento, Felipe Michlig destacó "el gran trabajo realizado desde la comuna local, y la comuna hermana de Hersilia, con cada una de las instituciones y el compromiso de los vecinos para que esto sea posible. Esto es brindar una gran oportunidad de poder encontrarnos para celebrar la vida, la unión, pensando siempre en tender una mano solidaria, olvidándonos de las diferencias. Eso es lo que lo lleva a ser la Fiesta antigrieta y la más convocante de la región".

Asimismo, los organizadores hicieron extensivo el agradecimiento a los sponsor oficiales entre ellos, al gobierno de la Provincia, Lotería Provincial, Senado de Santa Fe, Comuna de Ambrosetti; Senador Felipe Michlig y Diputado Marcelo González; además de 20 sponsor privados que sumaron el apoyo económico para seguir haciendo realidad este evento.

Un cartelera de lujo

En esta 11° edición desfilaron por el prestigioso escenario de la Fiesta de la Confraternidad (especialmente preparado por un importante número de 50 operarios, bajo la supervisión de Diego Díaz y Eugenio Parlante en escenario) números artísticos de máxima jerarquía y variados géneros destacándose la actuación de: Los Alpes, Sentimiento Campero, Christian Herrera, Chaqueño Palavecino y Q’ Lokura.

Además, durante toda la jornada se sucedieron numerosos artistas locales y de la región seleccionados a través de 4 concursos de la Pre-Confraternidad, entre ellos:

Subsede San Guillermo:

• Solista de canto: Martina Durán Cesari (Villa Trinidad)

• Grupo de música: El Triunfo Chamamé (San Guillermo)

• Academia de baile: Proyecto Danza – Grupo Juvenil de Jazz Contemporáneo (San Guillermo)

Subsede San Cristóbal:

Solista de Canto: Cecilia Núñez Romero (San Cristóbal)

Academia de baile: Academia de Folklore Alma y Pasión (San Cristóbal)

Banda de Música: Árgyros (San Cristóbal)

Subsede Suardi:

Solista de Canto: Ramiro Airaldo (Las Palmeras)

Academia de baile: Cuerpo de Baile Comunal MBurucuyá (Las Palmeras)

Grupo de Música: Los Soñadores (Suardi)

Subsede Ceres:

Solista de Canto: Ariana Litvak (Moises Ville)

Academia de baile: Siente el Flow (Ceres)

Grupo de Música: El Tapecito Ibañez y sus Chamameceros (Ceres)

Entre tantas notas de colores sobre el escenario cabe destacar el emotivo momento en que el Tapecito Ibañez y sus Chamameceros (Ceres), pudo cumplir su sueño de compartir un tema en el escenario mayor con Christian Herrera, que es su «ídolo y musa inspiradora» para incursionar en la música folklórica.

Acto central con un emotivo video institucional de Ambrosetti

El acto central estuvo encabezado por el Senador Felipe Michlig, las Presidentes Comunales Dianela Michlig y Silvana Romero, los diputados Marcelo González y José Corral, el senador Esteban Motta, el ministro de Educación, José Goity y la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda. En primer instancia, se recibió el saludo del Gobernador de la Provincia Maximiliano Pullaro, que en esta oportunidad no pudo estar presente por razones de agenda.

En el inicio del acto se presentó el video institucional de la Comuna de Ambrosetti «Tierra de Paz, Progreso y Trabajo«, basado en el tema musical “Los cien años de mi Pueblo”, cuyo autor fuera Sergio Michlig, con música de René Córdoba y Juan Salzgeber, el cual fue adaptada a este presente del pueblo de Ambrosetti, con arreglos sonoros y musicales para la ocasión.

El mismo refleja a través de sus prosas e imágenes «la historia y pujanza de este gran pueblo que hoy nos recibe con el corazón abierto», resaltó el coordinador de conductores Claudio Pecorini; que al final de su emisión hizo saltar varias lágrimas a sus protagonistas directos que forman parte de este presente del pueblo de Ambrosetti.

Seguidamente Dianela Michlig al hacer uso de la palabra dando la bienvenida a todos los concurrentes, destacó que el video emitido era una sorpresa que organizó para su padre -que nada sabía de su realización- en reconocimiento por todo lo que él hace y como ama a nuestro pueblo«.

También, en su desarrollo discursivo la Presidente Comunal resaltó que “estamos felices por el trabajo mancomunado que se viene realizando desde un largo tiempo para que esto salga de la mejor manera, es un gran esfuerzo de muchísimas gente que quiero felicitar y agradecer, como a todo el equipo de trabajo de las Comuna de Ambrosetti y Hersilia, el apoyo del Ministerio de Seguridad , Salud y la EPE, de bomberos de localidades cercana y de tantos privados e instituciones de la sociedad civil que hicieron sus aportes para llevar a cabo este mega evento”.

Celebrar la vida, la unión y el encuentro

Al cierre del acto central el senador Felipe Michlig remarcó que «esta Fiesta busca brindar una gran oportunidad de poder encontrarnos para celebrar la vida, la unión, pensando siempre en tender una mano solidaria, olvidándonos de las diferencias, fortaleciendo el diálogo. Esto es lo que lo lleva a ser la Fiesta antigrieta y la más convocante de la región». Además abogó por «seguir federalizando la cultura como política de Estado (como se hace desde nuestro gobierno provincial) y poner en valor todas las expresiones artísticas, culturales, sociales y deportivas de las distintas regiones«.

Por su parte el diputado González recordó que “cuando Felipe planteó hacer esta Fiesta por primera vez en el año 2014, lo hizo con el deseo de contribuir al encuentro, al diálogo y a la fraternidad y por décima primera vez -considerando todo lo que vivimos en esta hermosa noche, lo estamos logrando”. A su vez resumió que “esta ya no es la fiesta del senador, sino que es la fiesta de todos los habitantes del departamento San Cristóbal”.

Gran afluencia de público

Los organizadores -a instancia de la Policía de la Provincia– confirmaron que “la afluencia de público estimada en esta décimo primera edición superó las 10 mil personas”, provenientes de diversas regiones y provincias, todo ello “atendiendo distintas variables como la cantidad de autos y la cobertura del espacio físico del amplio predio El Mangrullo”.

Asimismo, la presidente comunal destacó que «todas las instituciones trabajaron muy bien con los buffet, de comidas y bebidas y de servicios varios, esta fiesta le hizo muy bien a nuestra comunidad, ya que es la primera vez que recibimos semejante caudal de público. Trabajaron 150 personas en forma directa más todos los representantes de instituciones, fuerzas de seguridad, terceros, proveedores, entre otros. Es impresionante todo lo que motoriza un evento de estas características«, reseñó.

También se destacó que entre todos las prestaciones y servicios estuvieron en el predio 4 ambulancias nuevas recién entregadas por el Gobierno Provincial a los nosocomios públicos de las localidades de Soledad, Villa Trinidad, Ceres y San Cristóbal.

Presentes

En el transcurso de la jornada también se dieron cita numerosas autoridades provinciales destacándose la presencia de los ministros de Educación, José Goity y de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, los legisladores provinciales José Corral y Esteban Motta, el Sec. Privado del Gobernador Edgardo Martino; numerosos funcionarios de distintas áreas provinciales; de los intendentes Romina López (San Guillermo), Leandro Gastaldi (Suardi) y Alejandra Dupouy (Ceres), el Pte. de la Federación Santafesina de Fútbol Carlos Lanzaro; Presidentes Comunales, concejales del departamento San Cristóbal y demás demás autoridades locales y regionales.