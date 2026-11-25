Para fortalecer la innovación, la vinculación y la transferencia de conocimientos al medio socio-productivo, la Universidad Nacional del Litoral (UNL) realizó este martes 24 de noviembre una visita institucional a Producciones Nativas S.A.S. -primer spin-off surgido de la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA-UNL) junto al Conicet (a través del Instituto de Ciencias Agropecuarias del Litoral - ICiAgro Litoral)-, instalada en el predio de la unidad académica, en la ciudad de Esperanza.

La jornada comenzó en la Sala de Posgrado con la presentación oficial de la empresa Producciones Nativas S.A.S. dedicada a la producción y comercialización de harina de algarroba de forma sustentable a partir del bosque nativo. Continuó, luego, con una recorrida por la planta de industrialización de harina de algarroba y una degustación de preparaciones elaboradas a base de este superalimento nativo.

La visita estuvo encabezada por la rectora de la UNL, Laura Tarabella, acompañada por el decano de la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA-UNL), Oscar Ernesto Osán; el secretario de Vinculación Tecnológica e Innovación de la UNL, Javier Lottersberger; el director del ICiAgro Litoral, Marcos Derita; la secretaria de Innovación y Desarrollo Económico de la Municipalidad de Esperanza, María Victoria Nagel, junto a demás autoridades universitarias y referentes del sistema científico-tecnológico. Asimismo, estuvieron presentes los integrantes del spin-off, Miguel Forni, quien además es docente de la FCA-UNL e integrante del grupo de investigación que lideró el proyecto y Gonzalo Robledo (graduado de la FCA-UNL); el docente de la FCA-UNL Fernando Aiello, quien forma parte del equipo de la empresa MAPIC; y los investigadores que llevaron adelante el proceso de investigación y desarrollo que dio origen al proyecto: Juan Marcelo Zabala y Francisco Pensiero.

El valor de la Universidad Pública en el territorio

Durante la actividad, la rectora de la UNL destacó la relevancia de este hito como expresión concreta del potencial científico y académico de la institución al servicio del desarrollo productivo y social. "Estos son momentos muy gratos porque es donde se materializa el potencial que tiene la Universidad Pública Argentina; en este caso la Facultad de Ciencias Agrarias, con todo un equipo de docentes e investigadores que durante mucho tiempo fueron investigando e hicieron un fuerte trabajo en territorio, y que hoy se materializa con la firma de este convenio para que esta empresa pueda seguir escalando", expresó Tarabella.

Asimismo, subrayó el carácter integral de la iniciativa y su capacidad para retener talento joven en la región: "Lo más interesante es el triple impacto que esto tiene: productivo, social y ambiental, transformando las realidades de las comunidades al agregar valor a un fruto natural como el algarrobo y luego plantar nuevos árboles para sostener ese círculo virtuoso. Además, permite sumar estudiantes a través de sus trabajos finales de carrera y prácticas, fortaleciendo el arraigo de quienes se forman en nuestras aulas para que puedan quedarse y aportar a la escalabilidad de estos desarrollos".

Por su parte, el decano de la FCA-UNL, Oscar Osan, enfatizó la importancia de conectar la ciencia con las cadenas de valor regionales y de integrar el ecosistema emprendedor a la formación académica. Señaló que el plan de estudios de la Facultad incorpora la modalidad de plan de negocios como instancia de titulación justamente para impulsar a que más graduados y estudiantes emprendan. "Para nosotros tiene un valor fundamental conectar la ciencia y la tecnología con los territorios, el desarrollo regional y el agregado de valor. Todo el Norte Grande argentino tiene una realidad social muy compleja; poder trasladar no solo trabajo y rentabilidad, sino también sostenibilidad y resiliencia a los sistemas productivos es clave. Junto a nuestro programa PRODOCOVA y el Banco de Germoplasma ya llevamos plantados 27.000 algarrobos en una región que requiere mucho potencial, logrando que las familias y comunidades originarias sean parte de toda la cadena y que ese valor generado quede en el sector", afirmó Osan. Cabe señalar que el Banco de Germoplasma “Ing. Agr. José Mario Alonso” pertenece a la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y se enfoca en conservar y caracterizar recursos fitogenéticos, especialmente especies forrajeras y flora nativa de la provincia de Santa Fe.

Del laboratorio institucional al spin-off de triple impacto

El origen de la iniciativa se remonta a más de dos décadas de investigación pública. Según explicó Juan Marcelo Zabala —docente de la FCA-UNL, investigador del CONICET en el ICiAgro Litoral y responsable del convenio de I+D con la firma—, desde el año 2000 un grupo de docentes-investigadores se nucleó en el Programa de Documentación, Conservación y Valoración de la Flora Nativa (PRODOCOVA) de la UNL con el objetivo de estudiar especies vegetales autóctonas con potencial agronómico que permanecían subutilizadas. "Entre ellas se destacan las especies de algarrobos, que tienen múltiples usos. Fruto de ese trabajo, junto a dos docentes investigadores de la UNL y un graduado comenzamos a trabajar en el desarrollo de una empresa que pueda generar productos de alto valor agregado a partir de las especies de algarrobo", señaló Zabala. Así nació en 2022 Producciones Nativas S.A.S., integrada como spin-off por Miguel Forni y Gonzalo Robledo, consolidando en el plano empresarial los desarrollos científico-tecnológicos impulsados junto a Juan Marcelo Zabala y Francisco Pensiero, y sumando también a Fernando Aiello en el equipo de la marca MAPIC.

Bajo la marca registrada MAPIC—que en lengua Qom significa árbol de algarrobo—, la compañía se posicionó como la primera empresa de este tipo en la provincia de Santa Fe y la quinta en el país, articulando además con diversas ONG del Gran Chaco Argentino. Gonzalo Robledo, ingeniero agrónomo graduado de la FCA-UNL y socio de la firma, destacó que son la única experiencia nacional que aborda la cadena de manera transversal con triple impacto —productivo, social y ambiental—, ya que no solo elaboran alimentos, sino que desarrollan tecnologías de proceso transferidas a comunidades del norte argentino y producen árboles nativos para restaurar áreas degradadas.

Rescate ancestral y sustitución de importaciones

El modelo de negocios se centra en transformar el fruto del algarrobo blanco (Neltuma alba) en una harina de excelencia, recuperando un alimento que sustentó a los pueblos indígenas y criollos del Gran Chaco Americano durante siglos a través de preparaciones tradicionales como el patay.

Robledo advirtió que, si bien desde la década de 1990 el consumo familiar de frutos silvestres como el algarrobo, el mistol o el chañar había disminuido frente al avance de productos ultraprocesados y envasados, en la última década la ciencia y la gastronomía moderna impulsaron una fuerte revalorización de este superalimento. "En más de diez años trabajando con comunidades del Norte Argentino conocimos el valor de este alimento, entendimos la simbología del árbol y dedicamos nuestras energías a desarrollar un proceso de producción que sea viable, rentable y que pueda volver a las comunidades", expresó Gonzalo Robledo.

Desde el punto de vista nutricional, la harina de algarroba aporta color y aroma similares al cacao, contiene altas proporciones de proteínas y fibra alimentaria, siete minerales y cuatro vitaminas. Al poseer azúcares de lenta absorción, permite elaborar preparaciones dulces sin azúcar agregada y resulta apta para personas celíacas cuando se combina con harinas sin TACC. Sin embargo, el crecimiento del mercado formal argentino se topaba históricamente con la informalidad en la recolección, la heterogeneidad del producto y la falta de continuidad en los volúmenes. Como consecuencia, gran parte de la demanda local se cubría con harina importada de Europa elaborada a partir de otra especie (Ceratonia siliqua), de color más oscuro y con propiedades nutricionales y organolépticas muy inferiores a la producción nativa local.

Tecnología propia, trazabilidad y arraigo en territorio

Para superar esas barreras, Producciones Nativas S.A.S. diseñó un sistema modular de circuito completo de producción de harina. Uno de sus hitos tecnológicos es el "molino MAPIC", un equipo de diseño único fabricado con materiales de primera calidad que alcanza una eficiencia de pulverización del 87 %. Por su operación sencilla y segura, bajo mantenimiento y adaptabilidad a redes eléctricas monofásicas o trifásicas, puede instalarse directamente en parajes rurales.

A través de un proyecto financiado por la Unión Europea, la empresa ya distribuyó cinco de estos molinos en comunidades campesinas y originarias de Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco, Salta y Jujuy, acompañándolos con capacitación técnica en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) e Higiene Alimentaria. De este modo, se descentraliza el procesamiento y los pequeños productores se convierten en protagonistas y guardianes del valor en origen. Además, la firma implementa un sistema de registro y trazabilidad para que cada consumidor conozca el origen exacto de la materia prima, cumpliendo con el Protocolo de Nagoya y el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos (TIRFFA).

En el plano social, cada temporada de cosecha genera ingresos directos para cientos de familias indígenas y criollas, además de empleos estacionales en planta. Según subrayó Robledo, promover los productos forestales no madereros fortalece las economías locales y permite que las familias permanezcan en sus territorios, salvaguardando sus lenguas, culturas y saberes tradicionales frente al avance del desmonte.

Economía circular, triple impacto y restauración del bosque nativo

En paralelo a la transferencia territorial, la empresa continúa ampliando su planta principal en el predio de la FCA-UNL en Esperanza —impulsada también con aportes provinciales de la línea TECPRO—, donde se destaca un secadero solar autosustentable que permite lavar, desinfectar con agua clorada y secar rápidamente las vainas para garantizar su inocuidad microbiológica.

El proceso productivo opera bajo un esquema de bioeconomía circular y soluciones basadas en la naturaleza con una eficiencia cercana al 100 %, baja huella hídrica y mínimas emisiones de carbono: entre el 86 % y el 87 % de la molienda se destina a harina fina para consumo humano, mientras que el 13 % a 14 % restante se aprovecha para formular alimentos balanceados para ganado bovino, caprino y peces, así como fermentos para biopreparados y fertilizantes orgánicos.

Por último, el compromiso ambiental se cierra en el mismo lugar donde nació el proyecto. "El éxito financiero es indisociable del bienestar de las comunidades y de la salud de la tierra. Nuestro modelo demuestra que es posible generar rentabilidad económica mientras se cuida y restaura el bosque nativo", afirmó Juan Marcelo Zabala. En esa línea, el Herbario "Arturo Ragonese" y el Banco de Semillas "Ing. Agr. José Mario Alonso" del PRODOCOVA trabajan junto a la empresa en la conservación de germoplasma y la producción de plantines destinados a sistemas silvopastoriles, forestales y a la restauración ecológica de bosques degradados. "Preservar nuestras masas forestales nativas no es solo un deber ecológico, es una obligación para conservar nuestra propia identidad como pueblo", concluyó Gonzalo Robledo.