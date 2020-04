Los incrementos en la carne se registraron en la última semana. Dos factores parecen ser los decisivos a la hora de los aumentos: mayor demanda y la cancelación de los remates ferias.

Sergio Rodríguez, Presidente de la Cámara de Frigoríficos de Santa Fe comentó que “el aumento de la hacienda se trasladó al precio de la carne, esto tiene que ver con las circunstancias que está generando la pandemia. Arrancando por el hecho de que no hay ferias, no hay en la zona, se cerraron todos los mercados, el ofrecimiento de hacienda es menor. Muchos feed loot han dejado de producir. La carne aumentó entre un 5 y 6 % pero como siempre cuando aumenta la carne, al ser uno de los productos que más consume el argentino entonces rápidamente genera noticia”.

Por otra parte, Rodríguez comentó que los frigoríficos atienden un nuevo inconveniente a la hora de funcionar y es el tema del cuero. “El otro tema es el factor cuero, la mayoría de las curtiembres, las que están aquí son dos, han dejado de retirar los cueros, entonces el frigorífico se encuentra con el problema de tener que salarlos o hacer una fosa sanitaria, los costos de la sal es elevado y no se consigue, al no ser un alimento los camiones no la transportan. Desechar los cueros es una pérdida para la industria y todo esto ha generado el aumento de hacienda”.

Finalmente, aseguró que “la mayoría de los frigoríficos la semana pasada se han quedado sin mercadería porque la gente ha comprado para bastecerse. Esta semana ya la hemos visto mucho más tranquila, más estable la comercialización y eso generara que el precio retome los valores de principio de mes”.