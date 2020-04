Busatto: “Luego de varios meses, la Legislatura le dio al gobernador las herramientas que necesita para gestionar”

“Hace tres meses que venimos discutiendo esta ley, que no busca ni más ni menos que darle herramientas a Omar Perotti para afrontar una situación económica adversa, que es en la que asumió, con una deuda flotante de 29 mil millones de pesos”, sostuvo Busatto.

El legislador explicó que, a partir de la sanción de esta ley, el titular del Ejecutivo está en condiciones de tomar deuda por 39 mil millones de pesos. “Hay 10 mil millones que directamente irán a municipios y comunas. Otros 8 millones que van para pagar obras públicas de un presupuesto que no armó este gobierno, sino el gobierno anterior. Hay también dinero para la emergencia alimentaria, la emergencia sanitaria y la emergencia en seguridad, por lo que se trata de fondos fundamentales para poder gestionar”, precisó.

Además, sostuvo que de ese dinero “saldrán también los fondos para subsidiar la energía, lo que permitirá congelar tarifas, la misma decisión que ha tomado Alberto Fernández a nivel nacional, y para la aplicación del boleto gratuito”.

Busatto cuestionó la “mezquindad política” de la oposición, que demoró más de tres meses la sanción de la iniciativa. “Se podría haber construido una mejor ley. Mantuvimos conversaciones con el presidente de la Cámara y otros bloques. En dos de esas reuniones participó el ministro de Economía. Pero dos horas antes de la sesión de la semana pasada, la oposición decidió volver a foja cero y votó un dictamen sin ningún tipo de acuerdo, que no le daba herramientas a Perotti, sino que le marcaba la cancha”, recordó.

“Creo que la oposición no logró el número que creía hoy, la suficiente cantidad de votos para que la ley no salga, porque habrían hecho lo mismo que la semana pasada. Ojalá no haya que esperar una nueva pandemia para que se pueda discutir en serio cómo darle herramientas a un gobernador para gestionar”, enfatizó.