Polémica por las colas en los bancos en plena cuarentena

Los medios nacionales están ocupándose del tema y reclamaron la apertura normal de los bancos durante la cuarentena. Sergio Palazzo titular gremial de la Bancaria se defiende indicando que los bancos están abiertos con el personal bancario trabajando y que se atenderá sábado y domingo.

No obstante reconoce que la información no se comunicó a tiempo. En algunos lugares las colas son muy largas y se espera otro momento más tenso cuando se tenga que pagar el subsidio de 10000 pesos dentro de pocos días. Consultamos a personas en la cola en los distintos bancos de San Cristóbal y los entrevistados señalaron que la atención fue ágil y sin problemas. No obstantes se veía que no se respetaba la distancia entre los que esperaban hacer su tramite Bancario.

En diálogo con el gerente del Banco Nación, Carlos Manzur nos comentaba que se pagará a los que tienen problemas con la tarjetas, y algunas prestaciones como los fondos compensadores como el de desempleo y por hijo que no están acreditados en cuenta.

"Los bonos de 10.000 pesos no se abonan hoy, mucha gente vino pensando que se pagaban. Estamos atendiendo a todos los jubilados nuevos que tienen problemas con las tarjetas. El gerente, contador y tesorero expresó "estamos cumpliendo horario, atendemos cuestiones puntuales por la puerta del costado. La gente no respeta las distancias, hay gente que cobra y se queda charlando con gente en la cola. Eso no lo controlamos nosotros, me comuniqué con el Intendente para advertirle esta situación. Cada cliente que tiene algún problema será atendido. Hay cuatro lineas nuevas de crédito que estamos instrumentando y yo los voy a atender al que tenga dudas" comento el Carlos Manzur.-