"No estaban dadas las condiciones para hacer las elecciones”

Consultada al respecto sobre la suspensión de las Elecciones Generales a Intendente que estaban previstas para el 10 de Mayo, la Intendente Interina Romina López explicó que "hace 2 días el Senador me había comentado de esta posibilidad porque no sabemos hasta cuándo puede durar la Emergencia Sanitaria, para mayo se espera un pico de la enfermedad; entonces, no estaban dadas las condiciones para continuar en virtud que la semana que viene empezaba la campaña electoral y no hay forma de estar en una campaña electoral con una emergencia sanitaria. Hoy tengo la noticia formal con el decreto donde se suspende la Elección sin fecha establecida".