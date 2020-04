Gran demanda de productos de limpieza

Estando en cuarentena a causa del coronavirus, las personas deben resguardarse en sus hogares y evitar salir más que para comprar lo básico, ir al médico o trabajar, principalmente.

Desde que comenzó esta pandemia, los expertos recomiendan adoptar ciertas medidas de higiene para evitar el contagio y protegerse de esta enfermedad.

Es importante saber qué productos son los que se necesitan y de qué manera utilizarlos para desinfectar el hogar porque deben estar fuera del alcance de los niños y algunos son potentes por eso se deben tener determinadas precauciones.

Aunque hay muchas personas que se acostumbraron a utilizan estos tipos de productos regularmente, el coronavirus generó un cambio de hábito en los consumidores y existe una gran demanda de compra, especialmente de la lavandina.

Este producto es el más vendido por la eficacia que tiene para limpiar y desinfectar a diario las superficies que se tocan frecuentemente como mesas, picaportes, llaves de luz, escritorios, teléfonos, inodoro, canillas y pisos, entre otros.

El Departamental visitó un local de artículos de limpieza e higiene de San Cristóbal y su propietaria Roxana Fishtein nos contó que “la gente está consumiendo más lo que es desinfección de hogares, lavandina, desinfectante y todo lo que sea para limpieza. También lo que están usando mucho son los guantes y ahora me llegan los barbijos. Uno toma las precauciones pero agradecemos que en San Cristóbal todavía no hay casos”.

Además de la lavandina, el detergente es otro de los productos más solicitados por los consumidores, pero ambos se deben usar en proporciones justas.

“Hay que saber usar los productos como la lavandina, se aconsejan cien mililitros de lavandina en diez litros de agua, no se aconseja usar más de eso porque es tóxica, está bueno desinfectar pero usar lo justo y necesario. El detergente al ser concentrado que hace mucha espuma también es una de las cosas para prevenir, porque dicen que es una m atería grasa, al ser concentrado así que vienen y buscan mucho. También se consume el cloro, viene líquido o en polvo, por ejemplo el líquido se rebaja con agua para poder preparar lavandina”, explicó Roxana.

Otros de los productos que se ofrecen son los barbijos, muchos han decidido colocárselos a diario para prevenir el contagio y cuidarse unos a otros. Estos están en stock y se pueden utilizar varias veces seguidas, siempre y cuando se laven y no rompan.

“Vendemos barbijos descartables pero se pueden reutilizar porque son barbijos gruesos, se pueden lavar en el lavarropas, vaporizarlos con alcohol, colgarlos al sol o pasarle la plancha. Además, se les puede poner un pañuelito descartable adentro y ahora me van a traer tapabocas. También tenemos guantes de nitrilo que son como los que usan en la estación de servicio, son más resistentes que el látex, absorben la humedad de las manos, son cómodos para manipular las cosas. y se pueden lavar con lavandina y vaporizar con alcohol”, aconsejó la comerciante.