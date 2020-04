Hoy elevaban al Gobierno Provincial la propuesta de apertura de algunos locales

Luego de la reunión de la Junta Civil en la ciudad de San Cristóbal, los integrantes redactaron las propuestas para flexibilizar la cuarentena en la ciudad de San Cristóbal.

Recordemos que, en la cabecera departamental no se han registrado casos de COVID 19 positivos.

El Intendente Horacio Rigo, comentó que, entre otros, se tuvieron en cuenta el tema del transporte “Nosotros no contamos con servicio público de transporte urbano de pasajeros, los empleados se trasladan en sus vehículos particulares, como autos, motos y bicicletas, por lo tanto, no hay conglomerado de gente. Solicitamos la flexibilización en algunos comercios que nos lo solicitaron desde hace varios días. Se ha tomado la decisión de habilitar todas las profesiones, en el horario de 9 a 16 hs y con todos los protocolos que exige Nación y Provincia para el trabajo en los distintos establecimientos comerciales e industriales.

Si es industrial tendrá que hacer uso del protocolo de Covid 19 y la autorización del Ministerio de trabajo y la Declaración Jurada de Salud de cada empleado, en los comercios con los debidos recaudos que no ingresen muchas personas a cada local, quedaron fuera de esto conglomerado de gente como: boliches bailables, comedores, bares, clubes, canchas de futbol 5 y gimnasios” detalló Rigo.

El Intendente indicó que se debe esperar la aprobación desde el Gobierno Nacional y posteriormente del Gobierno Provincial para poder implementar estos cambios en la cuarentena, y hasta que eso no suceda, solicitó seguir cumpliendo con el asilamiento preventivo y obligatorio.



Efectividad de los controles

“Creemos que los controles de ingreso y egreso son buenos, si sale alguna nueva medida la tomaremos, el horario de ingreso de camiones de descarga es de 9 a 16 hs, los locales lo hacen de 9 a 21 hs, todos con la correspondiente desinfección. Estamos reclamando la pistola o dispositivo para tomar la temperatura va a ser más ágil el ingreso a la ciudad” detallo Horacio Rigo.



Puerto Seco

La posibilidad de implementar los denominados “puertos secos” en la ciudad de San Cristóbal es una opción que se evalúa. Se trata de espacios comunes donde descargar la mercadería evitando el ingreso de proveedores. “Todo es viable, todo camión que llega tiene que descargar en un puerto seco, seguro y controlable, tendremos que contar con las herramientas necesarias para la descarga, creo que hoy por hoy tendrá un costo extra bastante importante. Debemos analizar bien” aseguró Rigo.