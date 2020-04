10 localidades del departamento pidieron la flexibilización 

Luego de varios días de reuniones, propuestas en conjunto y otras solitarias, dirigentes del departamento san Cristóbal, por pedido de Intendentes y presidentes Comunales, acercaron al equipo de Defensa Provincial, que conduce el mismo gobernador Omar Perotti, los pedidos de flexibilización durante la cuarentena para 10 distritos del departamento. “

Son proyectos de flexibilización de varios departamentos de la provincia, nosotros llevamos los nuestros, con pedido formales sobre actividades laborales. Hay ciudades que va a ser imposible, pero en lugares como los nuestros, donde no tuvimos casos, donde tenemos los accesos controlados, y sumado al uso obligatorio del barbijo, pensamos que estamos en condiciones de hacerlo”, indicó Marcelo González, quién en la continuidad de la charla recordó que “ahora hay que esperar que la provincia lo eleve a Nación, que ellos lo avalen y venga a hacerse realidad lo que por ahí estamos planteando muchos; no creemos que sean medidas que compliquen mucho más que las medidas ya dispuestas, la circulación que tenemos de personas que salen a supermercados, farmacias y otros rubros es elevada, no creemos que cambie demasiado”.

San Guillermo fue quien encabezó el pedido. La Intendenta Romina López fue la primer en expresar a viva voz que se iba a formular el pedido de flexibilización, luego las otras ciudades, con Rigo, Boscarol y Dupuoy se sumaron, al igual que otras 6 comunas departamentales, las más grandes; “por escrito fueron 10 localidades, hubo otras que verbalmente también nos pidieron. No hay que olvidarse que hay comunidades pequeñas que ni siquiera tienen comercios más allá de una pequeña despensa o similar, ellas no formularán el pedido porque no ha cambiado la situación en esos lugares”, disparaba González.

Vuelve a sesionar el Comité Departamental de salud

Dentro casi 48hs, en el Liceo Municipal de San Cristóbal, Guillermo Rajmil, Sub Secretario de Salud, estará comandando una nueva reunión. “La idea es hacer la recorrida de los centros de aislamiento para pacientes leves que haya que atender en el departamento, y si los tiempos y la logística no falla, estarían llegando las pistolas láser que fueron adquiridas con aportes del Senador Michlig y míos, lo que va a posibilitar un mejor control y la agilización de los ingresos a las ciudades”, cerró Marcelo González.