Cuánto sale fumigar contra el Dengue?

Marcelo Nieddu es el titular de la empresa de fumigaciones que lleva 15 años de trayectoria: Refux. En la ciudad de San Cristóbal realiza trabajos de fumigación y desinfección en casas particulares, comercios, y establecimientos educativos. Todos los años asiste en más de 15 comunas del departamento San Cristóbal, el trabajo de desinfección y fumigación incluye los clubes, dispensarios, escuelas, entre otros. Tostado, San Justo, Elisa, Gobernador Crespo y Santa Fe son lugares que también forman parte de la cartera de clientes.

Muchos de los que están preocupados por el avance del dengue se preguntan cuánto sale fumigar un patio de una vivienda particular. “Un patio promedio, depende si hay mucha sombra, si el pasto esta corto, de acuerdo a estas y otras variantes es la cantidad de agroquímico a utilizar. El presupuesto estimado para un patio de 10 x 10 es de $2.000 aproximadamente. Yo uso solo los productos que autoriza el Ministerio de Salud, ya sea contra el dengue u otro insecto. Con motivo de la aparición de casos de dengue en Villa Trinidad, la comuna de esa localidad y las de Curupayti, Arrufó, La Rubia, Colonia Ana hicieron fumigaciones en la calle con las maquinas que largan como un humo” detalló Nieddu.

Consultado acerca de la demanda por estos días de la actividad, Marcelo comentó que “la mayoría de la gente que puede gastar en la fumigación, lo hace. El problema son las casas que no cuentan con ese dinero y es la comuna la que tiene que actuar”.

Finalmente, Nieddu indicó “este no es un trabajo solo de verano, este es un trabajo durante todo el año, es decir, hay que atacar las larvas con productos específicos y se aplica cuando termina el invierno o arranca la primavera. Lamentablemente no siempre se hace en los pasos recomendados”.