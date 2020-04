Diputados aprobó un proyecto de González para la lucha contra el dengue

La Cámara de Diputados aprobó este jueves por unanimidad un proyecto de comunicación en el cual le solicita al gobierno provincial habilitar a los municipios y comunas a destinar parte de los recursos del fondo para atender la emergencia del coronavirus al combate del dengue.

Concretamente la Cámara baja, por intermedio de un proyecto del diputado Marcelo González, le solicita a la gestión de Omar Perotti que autorice a los gobiernos locales a utilizar en el combate contra el Dengue el 20 por ciento de los 3.000 millones de pesos que les corresponde del Fondo creado para atender la emergencia del coronavirus.

"Hoy por la situación económica que atraviesan los municipios y las comunas se ven imposibilitados de hacer compras de maquinarias, como desmalezadoras, e insumos para tratar de luchar contra el Dengue", argumentó González.

Hasta el momento, según González, del total de recursos solo fueron girados 400 millones de pesos y por eso es importante que el gobierno habilite a los Municipios a redireccionar los fondos.

"Esto va a permitir que los gobiernos locales tomen medidas urgentes para que lo que se estaba viendo y que hoy ya es una realidad en el centro norte provincial no termine expandiéndose", dijo en referencia al crecimiento exponencial de los casos en diferentes localidades del norte provincial y , en particular, de la localidad de Reconquista que ya tiene 800 casos.

Testeo masivo

Por otra parte, se le dio preferencia para una sesión a un proyecto de comunicación que solicita al gobierno de la provincia invertir 136 millones de pesos en la compra de un millón de test rápidos para detectar el coronavirus.

Los recursos saldrían del fondo de 15.000 millones de pesos creado para combatir la pandemia. Según el autor de la norma, el diputado Marcelo González (UCR-FPCyS), de esa manera la provincia podría tomar una muestra de un adulto por cada hogar que hay en la provincia.

"A un costo de 2 dólares cada uno (es el valor aproximado), serian 136 millones de pesos. Representa poco mas del 1% del monto que esta cámara aprobó para endeudamiento en el marco de la pandemia", argumentó.

El diputado argumenta en su proyecto que los test rápidos permiten, en 10 o 15 minutos, conocer si una persona está infectada o no con coronavirus. Además, agrega que una de las ventajas es que esto se puede realizar en los domicilios y de esa manera no congestionar los hospitales ni centros de salud.

"Aumentar el testeo sirve para el análisis epidemiólogo y la toma de definiciones, ya que cuanto más se sabe quién es portador y quién no, independientemente de la sicopatología, más fácil es contener la inseminación y dirigir políticas de aislamiento", se asegura en los argumentos del proyecto aprobado.