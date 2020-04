En lo que va de la cuarentena en el departamento se produjeron 497 causas judiciales

La Jefa División Judicial, Natalia Barreto precisó que “El número de detenciones impactan bastante. Las infracciones son al Art. 205 del Código Penal que refiere a los delitos contra salud y al Art. 239 desobediencia a una obligación legal, mayormente los hacemos en conjunto.

Este fin de semana hemos tenido 22 aprehensiones y hemos logrado el comparendo de 5 menores que estaban en compañía de estas personas y hemos tenido 12 detenciones, cabe destacar que cuando se procede a la detención es porque son reincidentes, ese es el numero este fin de semana a nivel departamental”.



En los registros figuran 50 menores que fueron entregados a sus progenitores. “Desde que se inició la cuarentena tenemos un número total de 303 aprehensiones y 194 detenciones ya sean domiciliarias o aquí en la alcaidía, en total son 497 (cuatrocientos noventa y siete) y

50 menores en lo que va de la cuarentena que fueron entregados a sus progenitores.

Este fin de semana hemos secuestrado 10 vehículos, entre ellos 1 automóvil, se secuestra porque fue el medio utilizado para cometer el delito, también es como para que la gente tome conciencia que van a perder su vehículo hasta ver que decide la fiscalía en su momento. No depende de nosotros la entrega o no del vehículo. Desde el 15 de abril se decretó el uso de barbijos en la vía pública o en los locales comerciales y entidades donde se atiende al público. La infracción no es una infracción penal como los otros dos artículos, sino una infracción al código de convivencia” concluyó Barreto.