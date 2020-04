Comerciantes acercaron un petitorio a Rigo para la flexibilización laboral

Algunos negocios no resistieron la crisis. Las asociaciones esperan una respuesta inmediata de las autoridades. En la encrucijada de la pandemia y la incertidumbre.

Agrupados y organizados, un grupo mayoritario de comercios céntricos, principalmente del rubro indumentaria, se reunieron y elevaron una nota al intendente de la ciudad, Horacio Rigo, a los fines de que se tramite la apertura de locales comerciales dentro de la reglamentación del DNU.

Los comercios atraviesan una realidad angustiante, con sus puertas cerradas desde hace más de un mes, con el inicio de las medidas gubernamentales de restricción de circulación social. Y el anuncio de extensión de la cuarentena hasta el 10 de mayo próximo agudizó el problema.

“Somos muy conscientes de los conflictos económicos y sabemos que muchos están necesitando volver a lo habitual, que es recuperar el sustento”, dijo el sábado ante las cámaras el Presidente de la Nación, Alberto Fernández. De manera que “así como trabajamos en la cuarentena, también estamos trabajando para la economía”, agregó, y remarcó que la voluntad del gobierno nacional es que “la economía se vuelva a recuperar todo lo que se pueda y en toda su dimensión”. Pero la prioridad es lo sanitario y la cuarentena continúa.

. La angustia se apoderó de los comerciantes, que deben hacer frente a los costos sin posibilidad de recaudar “un mango”. Así, hacen malabares para pagar sueldos a sus empleados, a los proveedores, el alquiler y los impuestos. Mientras tanto, los trabajadores conviven con la incertidumbre sobre si van a cobrar y si mantendrán su empleo.

Es que con el correr de los días aparecieron algunos locales con sus vidrieras, algunos, que ya han cerrado definitivamente sus puertas.

Sumar un granito de arena al pedido ya elevado

En el día de hoy los comerciantes mantuvieron una reunión con la máxima autoridad local y con los concejales del FPCyS (invitados por el Intendente Rigo). Allí se abordó esta preocupación. El petitorio en mano muestra muchos locales están en jaque y que no saben hasta cuándo van a resistir.

“Tenemos que pagar la luz, mercadería que ya habíamos comprado y la debíamos, por eso queremos abrir, con todos los cuidados, pero por le menos unas horas”, explicó Mariel quién además agregó que “nuestro sector es un grano más en la cadena de comercio de la ciudad, a mí me compran, yo compro en el supermercado, en la verdulería y en otros lados, es un aporte más en la economía de la ciudad, además que nosotros cumplimos a rajatabla con nuestras obligaciones tributarias, por eso queremos ejercer nuestros derechos”.

Por su parte, Celia, indicó que “hay gente que vive pura y exclusivamente de lo que va vendiendo, por eso estamos apoyando entre todos. Somos negocios que pueden tener todos los recaudos de higiene e ir atendiendo de una o dos personas”.

Horacio, otro comerciante, enfatizó que “queremos que se entienda que no estamos en contra de nadie, nuestros dirigentes no tienen la autoridad para habilitarnos, pero en San Cristóbal no hay casos, no tenemos problemas, deberíamos estar trabajando normalmente”.

Ventas on line

Mientras perdure el aislamiento obligatorio, la única alternativa que tienen algunos comercios es la venta on line. Aquellos que no contaban con esta modalidad deben aggiornarse con capacitación y la adquisición de los requisitos tecnológicos para hacerlo. Pero “todo lleva su tiempo y dinero, porque no todo el mundo está preparado, y los consumidores están temerosos de comprar.

Expectativas

En el comienzo de semana, el gobernador Omar Perotti dijo que tomará estos días para evaluar la situación sanitaria y económica provincial. En ese sentido, los comerciantes tienen la expectativa de poder reabrir sus puertas la próxima semana. “Pensamos que podemos hacer lo mismo que los supermercados, es decir, abrir con todos las medidas de higiene necesarias”, deslizó una comerciante de la ciudad de San Cristóbal.