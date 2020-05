Rigo: "La idea es mantener los mismos horarios"

El Intendente Horacio Rigo confirmó que “estamos contentos porque llevamos más de 15 días reclamando lo que habíamos propuesto a la comisión departamental de COVID 19. El sábado pasado nuevamente, las cuatro ciudades hicimos una reunión con todos los centros comerciales en la ciudad de Ceres pidiendo esto, estamos a la espera de lo que firme el Gobernador, creo que será un alivio para aquellos comerciantes que llevan más de 45 días que tienen los negocios cerrados, si bien algunos estaban habilitados por delivery, modalidad un poco difícil para calzado o ropa, si puede ser para el sector gastronómico. El comercio local va para el segundo mes que se tiene que hacer cargo de los haberes de su personal y sin ningún tipo de ingresos. Debemos dejar muy en claro que la cuarentena no se termina, tiene que quedar claro para todos, esto es una apertura para los comercios que tenían sus puertas cerradas y lo harán con mucha responsabilidad y los protocolos de higiene., pero también debemos solicitar a la gente que continúe cumpliendo con el horario que tenemos hasta ahora, que es de 9 a 16, y en la ciudad seguiremos con el control en las entradas y salidas (tres salidas y un solo ingreso)”.

El Intendente estima que será una reactivación necesaria para la ciudad la apertura de algunos rubros, pero no le resta importancia a la salud. “Esto es una pandemia, que gracias a Dios en San Cristóbal no tenemos contagiados, pero podemos tenerlo el día de mañana. Los clubes, bares, comedores, permanecerán cerrados, debemos seguir bregando para que, en un futuro no muy lejano, estos comercios también puedan abrir sus puertas, porque también tienen un sufrimiento muy grande. La idea es mantener los mismos horarios, el pedido era la apertura de ciertos rubros que no estaban habilitados, hoy se les permite y ver qué posibilidades pueden abrir”.

Controles

“Los inspectores municipales y policías recorren la ciudad y los comercios, hay veces que no se puede estar en todos los lados. El tapabocas o barbijo es obligatorio en toda la provincia. Sabemos que es incómodo no deja de ser un elemento más de protección para cuidarnos todos” detalló Rigo.

Visita de del Sub Secretario de Salud del Gobierno de Santa Fe Guillermo Rajmil

El funcionario estuvo de recorrida por algunas localidades del departamento. En Arrufó hizo entrega de material sanitario para el hospital de la ciudad cabecera departamental.

“Estuvo Rajmil con la gente del 107, estuvimos en Arrufó y nos hicieron entrega de 45 barbijos, quirúrgicos, 30 comunes y 15 con filtro más un termómetro laser para el hospital. Nos pidió que no bajemos los brazos, que esto aún no ha comenzado, esto es una apertura para que ciertos comercios pueda trabajar, tenemos que estar muy atentos y trabajar codo a codo, tiene que ser un cuidado de todos. Les pedimos a los comerciantes máximo cuidado y que respeten los protocolos de atención al público” concluyó Rigo.