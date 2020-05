Un millón de test rápidos contra el COVID, el proyecto de González aprobado en Diputados

Este jueves, en el Paraninfo de la UNL, nuevamente sesionó Diputados, donde luego de un par de semanas, todos los diputados dieron el visto bueno y sancionaron de manera unánime la posibilidad de que la provincia invierta cerca de 136 millones de pesos en la compra de un millón de test rápidos para detectar el coronavirus.

Los recursos saldrían del fondo de 15.000 millones de pesos creado para combatir la pandemia. Según el autor de la norma, el diputado Marcelo González (UCR-FPCyS), de esa manera la provincia podría tomar una muestra de un adulto por cada hogar que hay en la provincia.

"A un costo de 2 dólares cada uno (es el valor aproximado), serian 136 millones de pesos. Representa poco más del 1% del monto que esta cámara aprobó para endeudamiento en el marco de la pandemia", argumentó.

González argumenta en su proyecto que los test rápidos permiten, en 10 o 15 minutos, conocer si una persona está infectada o no con coronavirus. Además, agrega que una de las ventajas es que esto se puede realizar en los domicilios y de esa manera no congestionar los hospitales ni centros de salud.

"Aumentar el testeo sirve para el análisis epidemiólogo y la toma de definiciones, ya que cuanto más se sabe quién es portador y quién no, independientemente de la sicopatología, más fácil es contener la inseminación y dirigir políticas de aislamiento", se asegura en los argumentos del proyecto aprobado.

Ratificado como Presidente de la Comisión de Ganadería y Agricultura

Comenzamos la semana con reuniones de comisión de Obras Públicas, Salud, Educación y la que me dieron la posibilidad los Diputados/as de ser Presidente, nuevamente, de la Comisión de Agricultura y Ganadería, explicó el legislador.

«El tema de presidir una comisión es como ser un director escolar, estar en una parte conductiva, organizar el funcionamiento de una institución y mantener los diálogos con las instituciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, para el avance de algún proyecto de ley, de alguna modificación de ley, de beneficios o no. El hecho de ser el departamento de San Cristóbal el primero a nivel provincia en cabeza de ganado y el segundo a nivel nacional fue un aliciente muy importante para poder lograr esto», expresó en su momento Marcelo González.