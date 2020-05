San Cristóbal: Comerciantes podrán acceder a créditos por intermedio de la Asociación para el Desarrollo

Allí estuvieron presentes el Ministro de Producción de la provincia Daniel Costamagna, el Secretario de Desarrollo Territorial y Arraigo Lic. Fabricio Medina, el Intendente Horacio Rigo, el Senador Felipe Michlig y Gonzalo Caula, Presidente de la Asociación para el Desarrollo.

El objetivo principal de la reunión fue firmar un convenio para poder instrumentar créditos entre el Gobierno provincial y la Asociación para el Desarrollo de San Cristóbal por un millón de pesos. A partir de ahora, comercios y empresas locales podrán solicitar un crédito de hasta $100.000 con tasa del 13,5% anual y un plazo total de 18 meses con 6 meses de gracia incluidos.

De esta manera, el gobierno intenta ayudar a los comerciantes que se vieron afectados durante la cuarentena, que no han tenido ingresos durante los 40 días que estuvieron con las puertas cerradas y que no han sido beneficiados con alguna medida implementada por el Gobierno Nacional. Por ejemplo, pequeños comercios de barrios, sectores no bancarizados, bares, restaurantes o gimnasios, entre muchos otros.

Durante el encuentro, el Ministro Costamagna expresó que “estamos colaborando, trabajando y articulando con el sector privado en cuestiones que tienen que ver con la producción, con el comercio y con las dificultades que atraviesan por la pandemia. Por eso, trabajamos en distintos frentes que tienen que ver con el financiamiento, con la ayuda para empresas que no pueden acceder a los bancos y que hoy necesita capital de trabajo”.

Tal como explicó el Ministro, éstas son herramientas importantes que se crearon cuando el Gobernador Omar Perotti era Ministro de la Producción en el año 1997 y se utilizarán para ayudar a los trabajadores durante esta situación tan difícil que atraviesan.

“Soy optimista de que el país y la provincia salgan fortalecidos en cuanto a la producción de alimentos, la ganadería, la lechería y la agricultura. Entendemos que tenemos que pasar el momento, apoyar a este gran aparato industrial y comercial que tenemos en nuestra provincia y es lo que la hace grande”.

Para que esto resulte, se necesita solidaridad, colaboración y compromiso de todos. Es una crisis muy profunda la que generó la economía del país y la pandemia por el coronavirus.

“Es un desafío y una responsabilidad, cuidando la salud es lo primero y cuidando que las empresas no se caigan y puedan seguir trabajando después de la pandemia es otro de los grandes objetivos. Dicen que hay crisis que se convierten en oportunidades y pienso exactamente lo mismo”, indicó Costamagna.

Por su parte, el Lic. Fabricio Medina en diálogo con este medio, detalló de qué se trata dicho convenio y explicó de qué manera están trabajando y gestionando junto a las Asociaciones y Agencias para el Desarrollo para suplir necesidades de los comerciantes y empresarios.

Los pedidos de los Intendentes, Presidentes Comunales, Concejales, Senadores y las Cámaras de Comercio de la provincia fueron fundamentales también para concretar estos convenios.

“Estamos trabajando a partir de lo que dijo el Gobernador en la apertura de sesiones, sobre un fondo que viene a fortalecer a asociaciones de 125 millones de pesos para toda la provincia y estamos instrumentándolo y poniéndolo en marcha. Sabemos la gran preocupación que existe respecto al sector económico y comercial que durante la cuarentena no pudieron trabajar y eso ocasionó que muchas empresas vean comprometido su capital en el futuro”.

A raíz de todo esto, el Gobierno y el Ministerio de la Producción decidieron colaborar con las Asociaciones para el Desarrollo, basándose en la articulación público-privada como representantes en el territorio que tienen legitimación y experiencia en el manejo de fondos rotatorios.

“Es una gran oportunidad, sabemos que la situación económica es muy crítica, que el recurso es escaso y entendemos que vamos a seguir trabajando codo a codo. La característica del fondo es que es rotatorio, queda para que la asociación pueda volver a prestarlo, es importante porque el recurso queda en la localidad y alimenta un círculo virtuoso. Confiamos y creemos en estos instrumentos y sabemos que se van a utilizar con el mejor criterio”, manifestó el Lic. Medina.

Desde la Asociación para el Desarrollo de San Cristóbal, agradecieron esta oportunidad y aseguraron que trabajarán con los trabajadores que más lo necesiten. Además, indicaron que quienes deseen acceder a estos créditos se pueden acercar a la institución de lunes a viernes por la mañana, allí la secretaria les brindará toda la información.

“Estamos contentos de haber recibido por primera vez un Ministro aquí y atendiendo a esta necesidad, con la noticia de empezar a trabajar con Asociaciones para el Desarrollo. Nosotros, siendo una de ellas, donde empezaría a entrar un fondo para poder atender a los comerciantes para sus actividades de comercios y pymes más afectadas por esta emergencia. No es mucho el dinero, pero, como primer paso está bueno poder arrancar con esto y seguir trabajando”, expresó Gonzalo Caula, Presidente de la Asociación local.