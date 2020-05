C.U.E.C : Solo cinco comercios pagaron en cuotas los sueldos

El Delegado del Centro Unión Empleados de Comercio de la ciudad de San Cristóbal, Julio Juárez destacó que se cumplió el DNU donde se establece la prohibición de despidos en la pandemia COVID 19. “Formalmente no puede haber despidos en los comercios porque rige un decreto que se está por prorrogar, que establece el tema de la prohibición de despidos durante la pandemia, sumado a la exposición que había en cuanto a la doble indemnización hizo que durante este tiempo no hubo despidos, solo tengo dos casos de personas que llegaron a un arreglo con retiro voluntario, no fue un despido formal sino un acuerdo entre partes”.

Muchos de los comercios de la ciudad optaron por abonar los sueldos en cuotas, en cinco casos, el CUEC debió ser el mediador. “Hubo muchos casos en los que debimos intervenir para llegar a un arreglo con respecto en cuotas del sueldo, hubo muchos comercios sobre todos aquellos que no estuvieron exceptuados para funcionar durante las primeras semanas de cuarentena, especialmente tienda de ropa, regalerías, que se les complicó el pago de los sueldos, entonces debimos interceder en 5 casos donde los empleadores proponían una forma de pago que era evaluada por nosotros y los empleados para llegar a un acuerdo, hubo muy buena predisposición por parte de los empleados que entendieron el momento. Lo máximo que hemos tenido fue el pago en tres cuotas y otros dos casos que se desdoblaron. Lamentablemente ha ocurrido. Incluso a nosotros OCECAC nos abonó en dos veces” detalló Juárez.



De acuerdo a los establecido por la O.M.S los comercios deben contar con el equipamiento de prevención. En este sentido Juárez recordó que al principio de la pandemia algunos comercios se mostraron poco convencidos a implementar los cuidados. “La mayoría de los comercios, sobre todos los supermercados eran un poco reticentes en tomar medidas, después con el pasar de los días, la mediatización de la pandemia, los controles que se realizaron los Inspectores Municipales pudimos de a poco que vayan tomando consciencia. Hoy los supermercados cuentan con los elementos de prevención. Estamos realizando un proyecto para cuidar más a los cajeros/as, algún acrílico de protección” adelantó el Delegado.