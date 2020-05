"Ahora el virus ya no está cerca y por eso flexibilizamos más la entrada y salida de San Guillermo"

La Intendente Interina de San Guillermo Romina López explicó nuevas medidas de flexibilización del ingreso y egreso de la localidad. "En reunión de gabinete estuvimos haciendo un repaso de todos estos días de cuarentena que estuvimos viviendo y después de haber escuchado al Presidente, en su momento fuimos muy restrictivos, fuimos una de las ciudades con más restricciones tanto en los ingresos como en las salidas, más de uno en algún momento se molestó porque no lo dejamos salir o ingresar a la ciudad, era en el momento en que estábamos en una de las primeras fases, donde el virus estaba cerca, estaba en Morteros, en Selva, en Rafaela, un virus que no sabíamos cómo nos teníamos que preparar. Era necesario ser restrictivos y así fuimos, pusimos limitadores de altura, montículos de tierra para cuidarnos entre todos y ganar tiempo para prepararnos", explicó.

"Para aprender sobre el virus hicimos diferentes charlas y logramos aprender entre todos sobre este esta nueva pandemia que nos toca vivir. Todos empezaron a adquirir nuevas medidas de seguridad mientras nosotros cuidábamos el ingreso y egreso de nuestra ciudad. Esa etapa consideramos que ya terminó, hoy todos saben cuáles son las medidas de seguridad que cada uno tiene que tener para cuidarse de este virus, sabemos que la vacuna no está y seguramente no va a estar por unos cuantos meses, por lo cual es necesario pasar a otra etapa. Hoy el virus no está cerca, por suerte, y ojalá que así siga. Si bien siguen apareciendo casos se han escuchado en Rosario o en las grandes ciudades, lo que nos permite pasar a otra etapa que no se más flexibilidad en la entrada y la salida a la ciudad".

"En todo este tiempo cometimos errores pero también aciertos. Hemos dado de comer con más de 1.400 viandas y hemos contenido a distintas clases sociales. A los albañiles sólo decirles gracias porque nos entendieron. Pasamos la primera etapa, la más dura, de la mejor manera. Teníamos el virus cerca y no entró y eso es una satisfacción. Todos se sintieron contenidos. Todo el equipo de Acción Social trabajó muy bien".

"Hoy pasamos a una etapa de mayor flexibilidad en la salida y el ingreso. Lo que les vamos a pedir es que tengan el permiso nacional. Es lo único que le vamos a pedir, el permiso que pueden bajar de la página de internet de Nación y con ese permiso van a poder entrar y salir de la localidad. Lo que sí pedimos es que ingresen antes de las 18.00 horas y si van a una zona donde hay casos se tienen que comunicar con la Coordinadora de Salud Claudia Arias por los recaudos y la posibilidad de una aislamiento posterior", explicó la Intendente.

Romina López también deslizó que podría haber cambios en los días y horarios de las caminatas recreativas. "Es algo que decidió la Mesa de Salud y lo estamos evaluando para que puedan ser más días respetando los horarios que nos fijó el Gobierno de la Provincia", destacó.

Además, la intendente explicó después que la Municipalidad va a elevar una nota para que se habiliten unas horas bares y gimnasios.