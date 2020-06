Las consecuencias psicológicas de la pandemia y las recomendaciones para poder afrontarla

Desde el comienzo, con el miedo por lo desconocido y la saturación de información, después el aislamiento obligatorio que nos alejó de nuestros seres queridos, luego la esperanza de que esto pase pronto y de la mejor manera posible y, ahora, nuevamente la incertidumbre de no saber hasta cuándo el mundo estará detenido por el coronavirus.

Definitivamente todo esto sucumbió en nuestras vidas y, casi sin darnos cuenta (o si), en los aspectos psicológicos de cada persona como, así también, en nuestras conductas para afrontar la situación.

La sociedad continúa inmersa en una cuarentena “interminable” y repercute en la vida, en la manera de relacionarse, de estudiar, de trabajar y de tomar muchísimas decisiones con respecto a un futuro incierto.

Para aclarar dudas y responder a consultas sobre “la otra cara de la pandemia”, las Licenciadas en Psicología Lucrecia García, Luciana Rivero, Melisa Radici y Soledad Jeanneret, amablemente se pudieron a disposición para hablar acerca de los aspectos psicológicos actuales, a quienes les agradecemos profundamente.

¿Cómo nos desenvolvemos y actuamos frente a lo desconocido?

Toda situación nueva puede generar malestar, principalmente debido a que uno no sabe a lo que se enfrenta. La situación actual de Pandemia tiene mucho de esto; si bien sabemos lo que significa el concepto, estamos expuestos a riesgos reales, difíciles de dimensionar, que implican a nuestra salud, nuestra calidad de vida y que resultan una amenaza para nuestro bienestar y el de nuestros seres queridos.

¿Cuáles son los aspectos negativos de la pandemia?

Entendemos a la persona como un sujeto bio-psico-social, un organismo vivo que es atravesado todo el tiempo por emociones y que se encuentra inserto en un contexto social donde interactúa permanentemente con otros. Ante el avance del virus y las medidas tomadas para su prevención, todas estas variables están expuestas a tensiones. Así, de repente, vemos cómo se ha puesto en jaque nuestro equilibrio, rutina, modos de vincularnos, de funcionar, mucho de todo aquello que solía darnos cierta seguridad, incluso se ha desdibujado nuestro horizonte, el futuro y los proyectos. La irrupción de estos cambios es percibida como una crisis que debemos afrontar y donde los recursos parecen por momentos agotarse o no alcanzar.

¿Qué genera el encierro y los cambios en la vida cotidiana? Por ejemplo, en las últimas semanas se realizaron consultas a médicos clínicos por algún tema de salud, pero, al ser atendidos, los pacientes no presentaban ningún cuadro, es decir, físicamente estaban sanos. ¿A qué se debe?

De un instante al otro “nos dijeron” que debíamos permanecer en nuestros hogares, dejamos de acudir a nuestros trabajos, de juntarnos con nuestras familias y amigos, los niños y adolescentes interrumpieron sus jornadas presenciales en escuelas y actividades fuera del hogar. ¡El mundo se paró! “Alguien” decidió por nosotros y comenzaron a establecer pautas para encarar esta situación de emergencia sanitaria. Pautas que, en definitiva, nos han sido “impuestas”, es decir, no han sido elegidas como decisión personal y, esto en nuestra psiquis, puede generarnos ciertos conflictos e inestabilidad. De este modo, se han receptado muchas consultas médicas por diversos síntomas físicos que no responden más que a somatizaciones del área emocional que está siendo negada, evitada y/o no elaborada

¿Cómo manejar las crisis ante la incertidumbre de volver a una “vida normal” y ese temor a lo desconocido?

Apareció el miedo frente a la incertidumbre económica/social/global y respecto a cuándo y de qué manera volveremos a lo que era nuestra rutina habitual. Tuvimos que readaptarnos, establecer nuevas formas de vinculación, porque también es importante aclarar que no hablamos de aislamiento social, sino de distanciamiento social y esto implica que hemos de buscar otros modos de sostener esos lazos, otras maneras de establecer contactos que puedan prescindir del encuentro físico, pero, que permitan dar lugar a la cercanía emocional del que todo vínculo se nutre. Y justamente en relación a esto, lo virtual se convirtió en el dispositivo facilitador de tal posibilidad y también un medio fundamental para el trabajo en casa.

¿Cuáles son los consejos o recomendaciones que brindan para sobrellevar esto de la mejor manera posible?

Ante esta compleja y abrumadora realidad, es “normal” sentir temor, angustia, incertidumbre, ansiedad, enojo, tristeza… es normal sentir. Estas reacciones son lógicas y esperables en respuesta al contexto de adversidad que irrumpe en nuestra cotidianidad. Lo importante aquí es aprender de qué manera estas vivencias funcionan como señales de que algo nos afecta. Entender que resulta vital darnos permiso para conectarnos y encontrarnos con nuestras emociones, ponerlas en palabras, transitarlas y generar mecanismos para canalizarlas y regularlas de la forma más saludable posible promoviendo el autocuidado y disminuyendo el impacto negativo de este evento.

También, es fundamental prevenirnos sobre el peligro del exceso de información y realizar un abordaje responsable de la misma, tanto de lo que recibimos como de lo que transmitimos, en calidad y en cantidad, despejando las dudas que sean necesarias y recurriendo sólo a fuentes oficiales y confiables.

Esto nos permitirá estar más fortalecidos frente a esta crisis que hoy nos toca atravesar, como otras tantas a lo largo de la vida y, quizás también pueda representar, una oportunidad de generar resiliencia, crecimiento y aprendizajes positivos, reencontrándonos con nosotros mismos y con los demás de una manera nueva y creativa.

¿Cómo cuidamos nuestra salud mental? Sabemos que esa debería ser una de nuestras prioridades en esta cuarentena.

Debemos cuidar nuestra salud mental. No olvidar que estamos atravesando una situación dinámica que nos exige ser realistas, flexibles, autocompasivos y enfocarnos en que hoy lo urgente es hacer lo que se nos pide, quedarnos en casa; porque si no lo hacemos, no podremos alcanzar de la mejor manera posible ese futuro del cual estamos tan pendientes.

En virtud de todos estos conceptos, las licenciadas están programando y organizando un ciclo de encuentros virtuales y gratuitos para el mes de junio. El objetivo es abordar diversas temáticas en relación a la pandemia y al momento en que estamos viviendo. Las especialistas desean invitarlos/as a sumarse a esta propuesta, con el fin de aportar, desde nuestro rol y lugar, herramientas para acompañar a transitar los excesos de emociones que hoy nos invaden.

¿En qué consiste este ciclo de encuentros y quienes pueden participar?

Días atrás, estuvo circulando en redes una encuesta anónima donde, en función de las respuestas obtenidas, pensamos desarrollar un ciclo de encuentros con diversas temáticas de interés, como ansiedad, estrés, miedos, pérdidas, vínculos, entre otros. Los mismos se llevarán a cabo de manera virtual y gratuita, a lo largo de cuatro encuentros los días viernes durante el mes de junio. Serán con cupo limitado de participantes, con el fin de que quienes desean, puedan interactuar e intercambiar experiencias y sentimientos. La inscripción se encuentra abierta y se puede realizar escribiendo a la dirección de correo: [email protected]