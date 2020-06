Michlig habló de nuevas habilitaciones y la paritaria docente

Dijo que evidentemente son habilitaciones más complicadas que las anteriores porque implican una circulación diferente y por eso debemos ser cautos. El gobierno nacional tiene una mirada integral de todo el país y por eso no tenemos una respuesta automática.

Más allá de todo, Michlig, destacó el cumplimiento de los protocolos de parte de los diferentes sectores de la economía a partir de las diferentes habilitaciones que se fueron otorgando. Hay que tener en cuenta que tenemos una economía funcionando en un 80% y Santa Fe se mantiene prácticamente sin casos. Eso demuestra la responsabilidad empresarial, de los trabajadores y de la población en general.

El Ministro dijo que con la acción conjunta de todos los sectores, los resultados son satisfactorios.

En torno a la reactivación de la paritaria docente, Michlig, explicó que es clara la caída de la recaudación provincial y la coparticipación lo que implica un deterioro importante de los números provinciales. Nosotros queremos cumplir con el pago del mes de julio y del aguinaldo y a partir de la reactivación económica podremos analizar una recomposición salarial.

Pero además vamos a poner en agenda la vuelta a clases. No será fácil por eso necesitamos un trabajo conjunto con docentes y no docentes para encontrar los protocolos más eficientes. Consultado sobre el retorno, dijo que el esquema seguramente será escalonado porque no es lo mismo volver en la ruralidad, en pequeñas localidades y después en las ciudades.