“El portal de Rogelio” en la plataforma Cine.ar

Denise Chautemps junto a Gastón Calivari, Ezequiel Izaguirre y Juan Follonier, fueron los directores del documental que a lo largo de diferentes presentaciones fue cosechando premios en varios lugares del mundo.

Ahora, se encuentra disponible en la plataforma Cine.ar, allí se encuentran las producciones nacionales pre seleccionadas y el servicio es libre y gratuito.

“Rogelio venía de un proceso largo de distribución por diferentes festivales audio visuales, una vez culminado decidimos contactar a CINE AR. Enviamos el material que es previamente seleccionado y si está apto técnicamente y narrativamente, te solicitan las indicaciones técnicas y pasa a formar parte de la plataforma.Nos pusimos muy contentos con esta noticia” comento la sancristobalense Denise Chautemps.

La Realizadora Audiovisual adelanto que “Estar en la plataforma nos posibilita estar al alcance de todos los usuarios y que la gente comience a consumir más el cine nacional. Hay muchas producciones de Córdoba y Tucumán entre otras provincias”.

Cabe destacar que, en el documental participaron muchos vecinos de la ciudad, lo que en su momento generó una gran expectativa en la localidad.



Por otra parte, Chautemps es la nieta de quien hace el personaje de Rogelio, Sr. Cebrian, vecino de Aguará Grande que falleció hace más de un año. “El recuerdo está aún más presente. Tiene mucha importancia tal vez más para mí que para el resto de mis compañeros de producción. Verlo de nuevo fue muy fuerte, hace más de un año que falleció mi abuelo. Es hermoso contar con un registro audiovisual donde él está y habla de él, pese a que tiene otro nombre. Todo lo que se habla es un poco la vida de él, de mi abuela y de San Cristóbal. Tiene mucho valor para mí”.



Anécdota

Cine.ar

“Cuando me llaman para informarme que Rogelio había quedado seleccionado para subir a la plataforma, me consultan si quería estar en el canal, rápidamente respondí que sí. Me pasan con la producción y me dicen que les había gustado la producción y nos felicitaban. Pero tenían dos preguntas: ¿quiero saber si es verdad todo esto? ¿Y quiero saber qué paso con Rogelio?

En ese momento le conté que el personaje de Rogelio es mi abuelo, y como se hizo el proyecto. Para nosotros, alguien que este encargado de observar tantas producciones nos felicite fue muy conmovedor.