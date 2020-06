Ya está al aire la radio comunitaria de divulgación científica

Este proyecto que lograron concretar se trató de poder armar una radio en las

instalaciones de la escuela, diferente a las radios comerciales, con el objetivo de

transmitir noticias sobre ciencia y sobre los trabajos que se realizan en las instituciones

mencionadas.

Por el momento, los equipos de esta radio son pequeños y están a la espera de que

termine la cuarentena para poder adquirir nuevos equipamientos y tener un mayor

alcance, ya que se puede escuchar a unas pocas cuadras.

La radio que se transmite por FM 88.9, es una nueva manera de que la escuela pueda

comunicarse con los alumnos durante esta pandemia y considerando que no todos los

chicos cuentan con internet o dispositivos móviles para intercambiar tareas y trabajos

con la escuela.

“La idea es tener un espacio del Club de Ciencias, el museo y la escuela y hacer algo

diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar, todo lo que sea la voz de la

divulgación científica, tanto de los chicos que están en la escuela como los docentes y

la relación que tenemos nosotros con los investigadores del país”, explicó Sergio

Capovilla, director de la escuela.

El proyecto inicial es que la radio transmita noticias y servicios comunitarios de lunes a

viernes y que gradualmente se incorporen los distintos programas. Para eso, los

docentes están realizando cursos sobre esta temática.

“El equipo que se armó es chico, como para arrancar de prueba y que los chicos vayan

familiarizándose con la radio, que le vayan perdiendo el miedo al micrófono, vayan

aprendiendo a manejar los controles y de a poco ir perfeccionándose. No es una radio

comercial pero el funcionamiento es igual. Tuvo una buena aceptación, los chicos

están entusiasmados, están atentos, todavía no la pudieron conocer, pero los que

viven cerca la escucharon”, indicó el profesor Leonardo Tardivo, encargado del

funcionamiento de la radio.

Seguramente cuando pase la pandemia, podrán conseguir los materiales que necesitan

para aumentar la potencia, poder cubrir toda la ciudad y llegar a cada hogar con

noticias científicas.

“Queremos que los alumnos formen parte y puedan difundir lo que hacen en la

escuela, más información científica, una radio diferente a lo que uno está

acostumbrado. Los docentes que están a cargo de espacios dentro de la radio se están

preparando y vamos a ir creciendo a medida que los docentes vayan incorporándose”,

comentó el director.