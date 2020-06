Silvana Torres: “Esta semana podrían quedar de alta del coronavirus más de 60 personas aisladas”

La directora del hospital Ceres, Silvana Torres brindó un informe preciso sobre la situación actual del coronavirus en la ciudad, y también mostró sus descontento por el desacato de la imposición fase 1 en la ciudad.

“Nosotros estamos haciendo un enorme esfuerzo, y duele mucho ver que hay gente que da vueltas en la ciudad, se junta con amigos, comparten cosas, sin importarle la gravedad de la situación”.

La directora del hospital señaló que “esta semana si responden negativos a los hisopados programados, la segunda tanda de infectados, y sus contactos que están aislados podrían tener el alta entre martes y miércoles. Son unas 60 personas aproximadamente”.

Sobre los pacientes que están en otros nosocomios, “los dos pacientes en el Cullen fueron tratados con plasma, y están estables. El paciente en Rafaela fue trasladado porque necesitaba complejidad, no lo mandamos para descomprimir el sector covid 19 del hospital”.

Además aclaró la situación del resto de los aislados e infectados, “solo dos de ellos están en el área covid 19 y si siguen evolucionando bien y dan negativo, esta semana se van de alta por la enfermedad. El resto está en sus domicilios llevando adelante su respectivo aislamiento, y todos son monitoreados desde el Hospital diariamente”.

Asimismo explicó, “nosotros en la Junta de Defensa Civil brindamos un diagnóstico de situación, no hacemos otra cosa. Después ellos deciden si suben o no de fase. Cuando nos reunimos el viernes, el diagnostico era distinto al del jueves, era más complejo. Por eso cuando me escucharon decidieron seguir en fase restrictiva. Pero el Hospital no impone nada, solo da diagnóstico de situación, y explicamos que si siguen apareciendo casos sin nexo estaremos en condiciones de transmisión comunitaria”.

Los motivos por los cuales no se procesaron resultados el día sábado de 4 hisopados, explicó, “laboratorio trabaja a full, y también tiene otros miles de muestras que procesar, no solo Ceres tiene casos o sospechosos. Para este lunes esperamos los 9 resultados de los hisopados realizados”.

Fuente Ceres Ciudad