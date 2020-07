Fuerte apoyo al proyecto de Tarjeta Única de Ciudadanía

Más de doscientas personas acompañaron la conferencia virtual que coordinó el diputado Oscar Martínez. En la misma se realizó la presentación del proyecto que plantea elevar el monto que actualmente es de 300 pesos mensuales a 4000 y vincular sus actualizaciones a la tarjeta alimentaria, para todas aquellas personas con hijos menores, para las personas de la tercera edad, para las personas con discapacidades, para las personas con enfermedades como la celiaquía, para las personas desempleadas que no tienen ningún tipo de beneficio por parte del sistema de la seguridad social y cuyos ingresos no alcancen a un salario mínimo vital y móvil. El objetivo es complementar los alcances del Programa Alimentar en el marco del Programa Nacional contra el hambre, en el ámbito de la provincia de Santa Fe.



El primer orador de la tarde fue el padre José “Pepe” Dipaola, quien luego de presentarse ante los participantes expresó que “cuando me contaron de esta iniciativa me pareció muy valiosa, porque nosotros, que convivimos todos los días con la gente de los barrios más pobres, sabemos que hoy, lo fundamental para ellos es poder tener un plato de comida para su familia. Nada más que eso, comida para poder subsistir. Y sabemos lo difícil que se hace esto en el contexto de esta pandemia, donde casi la totalidad de la gente de escasos recursos, no tiene la oportunidad de trabajar desde su casa, ni de percibir un sueldo, porque ellos viven de changas y al día de hoy sus ingresos son cero”.



También relató su experiencia en las reuniones con el presidente Fernández, en las cuales él y los otros sacerdotes del Movimiento le plantearon distintas alternativas para tratar de sobrellevar esta situación. Así fue como, por ejemplo, instalaron en sus iglesias pequeñas oficinas de la ANSES, para que la gente pudiera obtener el ingreso familiar de emergencia, que de otra manera no hubieran podido conseguir.



“En nuestros barrios conviven los adultos mayores, los jóvenes y los niños en un pequeño espacio. La cuarentena como la conocemos no existe para ellos. Es muy duro ver cómo se vive en estos lugares. Ya antes de esta crisis la situacion era extremadamente complicada, y ahora se ha vuelto mucho peor”, expresó el sacerdote.



“ Por eso brindo mi total apoyo a la iniciativa del diputado Martínez, porque aunque a algunos les parezca algo menor, el tener la posibilidad de tener una tarjeta que les permita comprar los alimentos que necesiten, cocinar en sus propias casas y llevar un plato de comida a su familia en su hogar es una muestra de dignidad muy grande. Nosotros somos partidarios de que la gente deje de a poco de ir a los comedores, donde tienen que soportar largas filas para poder llevarse un poco de alimento a su casa. Obviamente esto también tiene que estar acompañado en el futuro con la posibilidad de formar cooperativas, de generar nuevos trabajos, hay mucho para repensar y organizar luego de esta pandemia pero en el mientras tanto con medidas cómo éstas, concretas y prácticas podemos colaborar mientras elaboramos soluciones más profundas para la pos pandemia”, finalizó.





Luego, la encargada de continuar con la charla fue Micaela Ferraro, Subsecretaria de Inclusión e Integración de la Nación, quien trabaja estrechamente con el Ministro Daniel Arroyo. “Gracias Cachi por tener la posibilidad de acompañarte y acompañar a todos los compañeros de Santa Fe en esta iniciativa y en este proyecto que no sólo tiene que ver con la justicia social si no además porque se trata de un proyecto que tiene tres pilares fundamentales ,uno tiene que ver con el federalismo, otro con la corresponsabilidad y otro con la universalidad”, comenzó diciendo la funcionaria.



“Las políticas sociales no tienen una jurisdicción específica , pero sabemos que necesariamente todas esas jurisdicciones tienen que trabajar mancomunadamente para lograr la mejor sinergia. Nosotros formamos parte de un proyecto y de un gobierno nacional que ha decidido desde el primer día estar atento y ocuparse de los que menos tienen. Hoy nos toca fortalecer y acompañar a todas las jurisdicciones provinciales en el armado , el diseño y la estrategia de esas políticas sociales, pero esto va acompañado del segundo pilar que es la corresponsabilidad, y aquí es donde las provincias tienen que adecuarse al tiempo que estamos viviendo”, continuó Ferraro.



“La corresponsabilidad es básicamente pensar en este caso cómo la provincia de Santa Fe acompaña este esfuerzo de la Nación , qué programas pone a disposición para complementar a aquello que quede por fuera de estos grandes programas federales pensados para toda la Argentina. La Tarjeta Única de Ciudadanía tiene que acompañar ese esfuerzo del que hablaba antes, la provincia de Santa Fe debe complementar de algún modo con alguna herramienta local la lucha contra el hambre que estamos llevando adelante. Si hay algo a lo que no tenemos que tenerle miedo es al costo de los derechos , y a blanquear esos derechos a través de leyes para poder garantizar que quienes les toque gobernar no puedan deshacer lo que las leyes garanticen para nuestros ciudadanos y ciudadanas santafesinos. Un monto totalmente desactualizado como lo es el de la Tarjeta Única de Ciudadanía no nos garantiza que las familias reciban lo que necesitan , es irrisorio, no es una ayuda de verdad. Gestionar siempre es difícil porque los recursos nunca alcanzan pero de eso se trata gobernar , de tener coraje, de tomar las decisiones qué hay que tomar , de hacerlas realidad. finalizó.



A su turno, el Jefe de la Región Litoral Diego Mansilla mostró a los participantes los números de la inversión que el gobierno nacional ha llevado a cabo en estos meses en la provincia de Santa Fe, y argumentó que “no estamos acá para poner excusas, para mirar para atrás sino para asumir responsabilidades, trabajar fuertemente en el presente y proyectar el futuro, pero es importante poner en contexto cual es el estado de situación en el cual recibimos el gobierno. Una de las primeras decisiones políticas tomadas por nuestro presidente ante la catastrófica situación en la que recibió el gobierno fue la del Plan Alimentar. Esto, antes de que viniera la hecatombe del COVID-19, que provocó un desastre económico en todo el mundo. A pesar de estas terribles complicaciones el gobierno nacional se puso al hombro la lucha contra el hambre en todo el país. Y así ha estado invirtiendo miles de millones de pesos en todas las provincias”.

“En Santa Fe, por ejemplo hay 110.000 beneficiarios han recibido la tarjeta Alimentar que significa un monto mensual de 550 millones de pesos. El Bono de la AUH que lo han recibido 275.000 beneficiarios significan 687 millones de pesos. El Bono para jubilados y pensionados, con 465.000 beneficiarios equivalen a 1395 millones de pesos. El IFE tiene en Santa Fe 680.000 beneficiarios lo que suma entre el 1 y el 2, 13.600 millones de pesos. El ATP que es un porcentaje del sueldo que abona el gobierno nacional para los trabajadores del sector privado alcanza en la provincia a 174.813 trabajadores e implica una inversión de 3500 millones de pesos. En estas 5 medidas hay una inversión del gobierno nacional en la provincia de Santa Fe de aproximadamente 20.000 millones de pesos. A esto hay que agregarle los bonos de 5000 pesos que se les otorgaron a los jubilados y pensionados en diciembre y en enero, el congelamiento de las tarifas y los exceptuados del pago de las cuotas de créditos. Todos estos esfuerzos, van a parar al mercadito de la esquina, al comercio de proximidad, pueda seguir trabajando. Pese a todo esto, aún hay personas que no pueden llevar un plato de comida a su mesa. Entonces no cabe dudas de que el gobierno provincial, debe ponerse en sintonía con el gobierno nacional. Y este proyecto para aumentar el monto de la Tarjeta Única es fundamental para logralo”, culminó Mansilla.



Cabe destacar que hubo otros oradores entre los que estuvieron el padre Fabián Belay encargado de comedores comunitarios de la ciudad de Rosario el y Coodinador de la Comisión de Emergencia de la Diócesis de esa ciudad, Francisco Piñón representante de la Universidad del Salvador de Buenos Aires. Así también Oscar Martínez, autor del proyecto, fue el encargado de la apertura y el cierre del encuentro.