Fiesta Clandestina, una más…

Los fines de semana, especialmente los sábados por la noche, parece ser tierra de nadie. Quizás algunos piensen que el Covid desaparece desde la noche del sábado a la mañana del domingo, o bien son desobedientes por naturaleza que cuentan con el acompañamiento y respaldo de los mayores que los tienen a cargo (los que aún viven con sus padres o familiares). No es la primera, y seguramente no será la última vez, que dentro del marco de la pandemia y del aislamiento social obligatorio, grupos de amigos organizan las denominadas fiestas clandestinas.

En esta ocasión, efectivos de la agrupación Cuerpos, mientras estaban de recorrida notaron que en un domicilio de Pringles al 400 había no menos de 10 autos y unas 15 motos estacionadas, música con sonido alto y evidente “clima” de festejo, por eso se entrevistaron con quién estaba a cargo del domicilio (una joven que estaba celebrando su cumpleaños), y tras recibir la autorización pertinente, individualizaron a la mayoría de las personas presentes, identificándolos y labrándoles un acta por violación al DNU nacional.