Perotti y Lifschitz mano a mano

El echo puede ser leído como una reunión protocolar solamente, o también como el cambio de estrategia del gobierno provincial con respeto a la oposición. La mesa política del Frente se había reunido semanas atrás para insistir con el pedido de audiencia a Perotti. El mandatario ya había recibido a las autoridades partidarias de la UCR; también se había reunido con legisladores de Cambiemos, pero con el socialismo en particular y el Frente Progresista en general, no se reunió desde que comenzó la gestión el pasado 11 de diciembre. Y se pudo percibir una áspera relación desde el discurso de asunción del gobernador Perotti, hasta estos últimos días. En la conversación de la mesa política, los referentes opositores consideraron necesario discutir temas asociados a la pandemia y a la post pandemia. Por ello, armaron un temario que incluye varios aspectos vinculados a esas temáticas, esencialmente, la asistencia que están recibiendo municipios y comunas. De hecho, la presencia de Javkin y Jatón no es casual. Es que las dos administraciones han quedado excluidas -porque no prosperó la reforma legislativa- del Fondo de Obras Menores. Ése es otro de los aspectos centrales a plantear, además de otros puntuales, como la situación de Vicentin.

Por la noche asado con los 12 Senadores Justicialistas



Mañana también, pero por la noche el Gobernador cenara con todos los legisladores de la cámara alta, el mandatario también recordemos tiene un grupo leal y otro que guarda diferencias. La pasada semana Perotti compartió un encuentro similar con los todos los diputados justicialistas, siendo el Masista Oscar Martinez el único ausente. En la ocasión, los propios referentes del PJ en la Cámara Baja sugirieron que desde el propio Ejecutivo se promoviese un encuentro entre senadores y diputados peronistas, para comenzar a “acoplar” las piezas del oficialismo. La intención es lograr una mayor afinidad entre “los propios”, frente a una relación tensa con la oposición, sobre todo en Diputados.