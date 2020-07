No les descontarán los días de paro a los docentes públicos

El jueves de la semana pasada, a pocas horas de que el gremio Siprus -nuclea a personal de Salud- anunciara una medida de fuerza, el secretario de Trabajo de Santa Fe, Juan Manuel Pusineri, lanzó un anuncio que sorprendió a todos: dijo que la política del gobierno santafesino será a partir de ahora el descuento de los días no trabajados a aquellos agentes públicos que realicen medidas de fuerza.



Aquella advertencia se produjo en un momento particular. No sólo por los paros anunciados en el área de la Salud, sino porque los docentes nucleados en Amafe y Sadop también habían anunciado que no prestarían servicios durante el martes y miércoles de esta semana, disconformes con el cronograma de pago de sueldos y en reclamo por una urgente discusión sobre mejoras salariales.





¿Se les van a descontar a los maestros estos dos días no trabajados?, se le preguntó a Pusineri en el programa Creo, que se emite en Aire de Santa Fe.

La respuesta fue la siguiente: el gobierno provincial descontará los días no trabajados a todos aquellos agentes públicos que brindan servicios presenciales, ya que de esa manera se puede comprobar fehacientemente que si cumplen o no cumplen con sus tareas.

Sin embargo, el funcionario dijo que desde el Estado no se cuenta con las herramientas como para realizar estas verificaciones en los casos en que los agentes públicos brindan servicios a distancia. En otras palabras, como los docentes están dando clases de manera virtual y no se puede controlar de manera efectiva si trabajan o no lo hacen, entonces no se les descontarán los días no trabajados.

Las mismas condiciones para todos

Estas condiciones se extienden a todos los trabajadores públicos. Quienes trabajen de manera presencial y realicen huelgas, verán descuentos en sus haberes. Pero quienes trabajen de forma virtual y decidan parar, no tendrán consecuencias salariales porque, al menos hasta ahora, no hay modos seguros de controlar si trabajaron o no lo hicieron.

El secretario de Trabajo marcó una diferencia entre los docentes de Amsafe y los de Sadop. En el primer caso, la patronal es el Estado santafesino. Pero en el caso de los maestros de Sadop, trabajan en el área privada y dependerá de los responsables de los establecimientos educativos si se les descuenta o no el día no trabajado.

Mientras tanto, este martes se realizarán nuevas reuniones para destrabar el conflicto en el área Salud. Pusineri dijo en Creo que es optimista en llegar a un acuerdo con el gremio Amra o que al menos acate la conciliación obligatoria. Diferente fue su opinión sobre Siprus, que adelantó que si no hay acuerdo este martes, mañana tal vez no acate la conciliación y resuelva medidas de fuerza.

La conciliación obligatoria se dictó debido a que en momentos de pandemia el gobierno considera que el servicio de Salud no puede verse resentido.

Fuente: Aire Digital